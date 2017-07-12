¿¬ÃÊ ÀÌÈÄÀÇ »ó½ÂÀå¿¡¼ ±¹³» ÀÎµ¦½º ÆÝµåÀÇ ¼º°ú´Â +19.8%(7/10ÀÏ ±âÁØ)·Î ¾×Æ¼ºê ÆÝµå(+13.4%)¸¦ ¾Õ¼´Â ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.
Áö³ ¸î ³â µ¿¾È ¹Ú½º±Ç Áõ½Ã¿¡¼ ºÎÁøÇÑ Èå¸§À» º¸¿´´ø ¾×Æ¼ºê ÆÝµå°¡ Áö³ »ó¹Ý±â °¼¼Àå¿¡¼µµ ½ÃÀå ÁÖµµÁÖ¿¡ ´ëÇÑ ³·Àº ÆíÀÔºñ·Î °íÀüÀ» Çß´ø °ÍÀÌ´Ù.
±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇÊÀÚ´Â ÇÏ¹Ý±â ¾×Æ¼ºê ÆÝµåÀÇ ¼º°ú °³¼±¿¡ ÁÖ¸ñÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. ±× ÀÌÀ¯´Â ÇÏ¹Ý±â ±¹³» Áõ½ÃÀÇ °¼¼ÀåÀÌ ÀÌ¾îÁö¸é¼ ±× µ¿¾È ºÎÁøÇß´ø ¾×Æ¼ºê ÆÝµåÀÇ ¼º°ú °³¼±À» ¿¹»óÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÏ¹Ý±â ±¹³» Áõ½Ã¸¦ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î º¸´Â ±Ù°Å´Â ±â¾÷½ÇÀû¿¡¼ Ã£À» ¼ö ÀÖ´Ù. »ï¼ºÀüÀÚÀÇ 2ºÐ±â ½ÇÀû °¡ÀÌ´ø½º¿¡¼µµ ÁüÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ°ÚÁö¸¸, ±¹³» ±â¾÷µéÀÇ ½ÇÀû¼ºÀåÀº ÇÏ¹Ý±â¿¡µµ Áö¼ÓµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. Àå±â°£ÀÇ ·¤¸®·Î ÀÌ°ÝÁ¶Á¤ÀÌ ³ªÅ¸³ª°í´Â ÀÖÁö¸¸, ½ÃÀåÀÇ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ºÎ´ãÀº ³ôÁö ¾ÊÀº ÆíÀÌ´Ù.
ÇÏ¹Ý±â¿¡´Â ½ºÆ©¾îµå½Ê ÄÚµå µµÀÔ µîÀ¸·Î ÁÖÁÖ°¡Ä¡°¡ Á¦°íµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ´Â °¡¿îµ¥ ¼±Áø±¹ °æ±â°¡ °³¼±µÇ¸é¼ ¼öÃâ±â¾÷µéÀÇ ¼öÀÍ¼º °³¼±ÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù. ±¹³» ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ Àü¸ÁÀ» ºñ°üÀûÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø´Ù´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù.
°ú°Å¿¡µµ »ó½ÂÀå¿¡¼ ¾×Æ¼ºê ÆÝµåÀÇ ¼º°ú°¡ °³¼±µÈ »ç·Ê´Â ¸¹¾Ò´Ù. Áß±¹ °ü·ÃÁÖ(Á¶¼±/Ã¶°/À¯È µî)°¡ ÁÖµµÇÏ´ø 2007³âÀÇ °¼¼Àå¿¡¼ ¾×Æ¼ºê ÆÝµå°¡ ½ÃÀåÆò±ÕÀ» Å©°Ô »óÈ¸ÇÏ¸é¼ Àû¸³½Ä ÆÝµå ¿Ç³À» ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù. ¹°·Ð ´ç½Ã´Â °ø¸ð ÆÝµå·Î ÀÚ±ÝÀ¯ÀÔÀÌ È°¹ßÇÑ ½Ã±â¿´´ø ¸¸Å Áö±ÝÀÇ »óÈ²°ú´Â ´Ù¼Ò »óÀÌÇÑ Ãø¸éÀÌ ÀÖ±â´Â ÇÏ´Ù.
Á¤¸®ÇØº¸¸é ÇÏ¹Ý±â¿¡´Â ½ÃÀåÀüÃ¼¸¦ ±×´ë·Î º¹Á¦ÇÏ´Â ÆÐ½Ãºê Àü·«º¸´Ù °³º°±â¾÷ÀÇ ÆÝ´õ¸àÅÐÀ» ºÐ¼®ÇÏ°í ÀÌ¸¦ ÅëÇØ Àû±ØÀûÀ¸·Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ±¸ÃàÇØ°¡´Â ¾×Æ¼ºê Àü·«ÀÌ À¯¸®ÇÏ´Ù´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾î¶² ÆÝµå¸¦ ´ã´Â °ÍÀÌ À¯¸®ÇÒ Áö¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¾ÕÀ¸·Î ½Ã¸®Áî¸¦ ÅëÇØ¼ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¼Ò°³ÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.(¿À¿Â¼ö ¿¬±¸¿ø)