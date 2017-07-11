KBÁõ±ÇÀº À¯Æ¿¸®Æ¼ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚÀÇ°ß NeutralÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ¾÷Á¾ ³» ÃÖ¼±È£ÁÖ·Î ÇÑÀüKPS¸¦ À¯ÁöÇÏ¸ç, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 75,000¿ø¿¡¼ 62,000¿øÀ¸·Î ÇÏÇâÇÑ´Ù. »õ Á¤ºÎÀÇ Àü·Â Á¤Ã¥¿¡µµ ÇÑÀüKPSÀÇ ÀÌÀÍ Àü¸ÁÄ¡°¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ºÎºÐÀº Å©Áö ¾ÊÁö¸¸, ±âÀú¹ßÀü¼Ò ¼³ºñ °ü·Ã ¾÷Ã¼¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ¿ì·Á°¡ Ä¿Á³´Ù´Â Á¡À» ¹Ý¿µÇß´Ù. ÇÑÀü±â¼ú¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÅõÀÚÀÇ°ß HOLD¸¦ À¯ÁöÇÏ¸ç, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 26,000¿ø¿¡¼ 19,000¿øÀ¸·Î ³·Ãá´Ù. ½Å°í¸® 5, 6È£±â ÀÏ½Ã °Ç¼³ Áß´Ü¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ °¨¼Ò¸¦ ¹Ý¿µÇß´Ù. ÇÑ±¹Àü·Â, ÇÑ±¹°¡½º°ø»ç, »ïÃµ¸®¿¡ ´ëÇØ¼´Â ±âÁ¸ÀÇ ÅõÀÚÀÇ°ß HOLD¿Í °¢°¢ÀÇ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ À¯ÁöÇÑ´Ù.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ãâ¹üÀÌÈÄ ½ÃÀåÀÇ °ü½ÉÀº »õ Á¤ºÎ°¡ ³»³õÀº À¯Æ¿¸®Æ¼ Á¤Ã¥µéÀÌ ±â¾÷ÀÇ Àå´Ü±â ½ÇÀû¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ´Ù. ÅõÀÚÀÚµéÀº ÀÏ´Ü Àü±â ¾÷Á¾ (ÇÑ±¹Àü·Â, ÇÑÀüKPS, ÇÑÀü±â¼ú)À» ¸ÅµµÇÏ°í °¡½º¾÷Á¾ (ÇÑ±¹°¡½º°ø»ç, »ïÃµ¸®)À» ¸Å¼öÇÏ´Â ¼±ÅÃÀ» Çß´Ù.
±×·¯³ª »õ Á¤ºÎ Ãâ¹ü¿¡µµ ¾÷Á¾ÀÇ ¿¹»ó ½ÇÀû º¯È´Â Å©Áö ¾Ê´Ù. KBÁõ±ÇÀº ÇÑ±¹Àü·Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ °¨¼Ò¸¦ Àü¸ÁÇÏ³ª, ÀÌ´Â »õ Á¤ºÎ Á¤Ã¥º¸´Ù´Â ±¹Á¦ ¼®Åº°¡°ÝÀÇ »ó½Â°ú 2016³âºÎÅÍ ÀÌ¾îÁø ¿øÀüÀÌ¿ë·ü ÀúÇÏ, ±×¸®°í ÀÌ¿¡ µû¸¥ ºñ¿ë Áõ°¡¸¦ ¿ä±Ý¿¡ Àü°¡ÇÏ±â ¾î·Á¿î È¯°æ (CPI »ó½Â, °¡¹³ µîÀ¸·Î °ø°ø¿ä±Ý ÀÎ»ó ³¸Á) ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÑÀüKPSÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº »õ Á¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿ÀÈ÷·Á ºü¸¥ ¼ºÀåÀ» Áö¼ÓÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±¹³» ±âÀú¹ßÀü¼³ºñ´Â »õ Á¤ºÎ Á¤Ã¥±âÁ¶¿Í´Â ¹Ý´ë·Î ºü¸¥ ¼Óµµ·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿©±â¿¡ ¿øÀü ÁýÁß Á¤ºñ°¡ ÁøÇàµÇ¾î ¹ßÀüÁ¤ºñ ¿µ¾÷È¯°æÀÌ ¸Å¿ì ¾çÈ£ÇÏ´Ù. ´Ù¸¸ ½Å°í¸® 5, 6È£±â °Ç¼³ Áß´ÜÀÇ ¿©ÆÄ¸¦ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÇÑÀü±â¼úÀº ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ ÀÌÀÍ Àü¸ÁÄ¡¸¦ ³·Ãß¾î º¸´Â °ÍÀÌ Å¸´çÇÏ´Ù.
°¡½º¾÷Á¾ÀÇ ¼öÇýµµ Å©Áö´Â ¾Ê´Ù. ´çÀå ½ÅÀç»ý ¹ßÀüÀÌ ´Ã¾î³¯ ¼ö ¾ø´Â »óÈ²¿¡¼ »õ Á¤ºÎ Ä£È¯°æ Á¤Ã¥À¸·Î LNGÀÇ ÆÇ¸Å·®ÀÌ ´çÃÊ ¿¹»óº¸´Ù ¸¹ÀÌÁú °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ´Â °ÍÀº Å¸´çÇÏ´Ù. ±×·¯³ª ÇÑ±¹°¡½º°ø»çÀÇ ÀÌÀÍÀº LNG ÆÇ¸Å·®°ú ¹«°üÇÏ°Ô °áÁ¤µÈ´Ù´Â Á¡, ±âÀú¹ßÀü ¼³ºñ°¡ ºü¸£°Ô ´Ã¾î³ª¸é¼ LNG ¹ßÀü·® Áõ°¡¼Óµµ´Â Á¦ÇÑÀûÀÌ¶ó´Â Á¡, LNG ¹ßÀü¼Òµµ ºü¸£°Ô ´Ã¾î³ª°í ÀÖ¾î¼ °³º° ¹ßÀü¼ÒµéÀÇ ÀÌ¿ë·üÀº ¿ÀÈ÷·Á ³·¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ÁÖ¸ñÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
»õ Á¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥ ¹æÇâÀÌ Àå±â°£ À¯ÁöµÈ´Ù¸é ÇÑ±¹°¡½º°ø»çÀÇ ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼ö Áõ°¡ ¹× LNG ¹ßÀü¼ÒµéÀÇ ÀÌ¿ë·ü °³¼±µµ ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª »õ Á¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥Àº ³·Àº LNG°¡°Ý, ¿¡³ÊÁö ¾Èº¸°¡ ¹®Á¦µÇÁö ¾Ê´Â ±¹Á¦ È¯°æ, ³Ë³ËÇÑ ±¹³» Àü·Â¼ö±Þ µîÀÌ ÁßÃ¸µÈ, ÀÌ·ÊÀû »óÈ²À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ´Ù´Â Á¡À» ÅõÀÚÆÇ´Ü ½Ã °í·ÁÇØ¾ßÇÑ´Ù.(°¼ºÁø ¿¬±¸¿ø)