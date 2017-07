[양선 기자]



당뇨병은 항암제에 이어 두번째로 시장규모가 큰 질환이다.

당뇨병 치료제는 한미약품의 장기 지속형 당뇨병 치료제가 기록적인 기술수출 성과를 달성하면서 국내에서 특히 주목받아왔고, 동시에 다수의 제약사와 바이오텍이 항암제에 이어 주력 파이프라인으로 내세우고 있는 상황이다.



그러나, 당뇨병 치료제 시장은 바이오텍이 접근하기 유리한 항암제 개발과는 차이가 있다.

시장 논리가 크게 작용하기 때문이다.

당뇨병 치료제 시장은 1) 이미 치료옵션이 다양해 경쟁이 심하고, 2)치료 형태도 개인별로 차이가 있기 때문에 시장을 독점하는 혁신적 신약의 개념을 적용하기에 무리가 있다.

또, 3) 평생관리가 필요한 질환이기 때문에 효과 대비 약가 경쟁력과 4) 오랜 임상경험이 누적되어 약물의 안정성이 보장되어야 시장 점유율을 높일 수 있다.

따라서, 선진 시장의 허가 규정을 통과하고 경쟁에 우위를 점하기 위해서는 큰 비용과 시간이 소요되는 여러 건의 대규모 임상이 필수적이다.



당뇨병 신약 개발시 First in Class 약물은 기술수출 하더라도 초기 단계의 경우 계약금이 낮고 마일스톤 비중은 개발 후반부로 갈수록 높아진다.

Best in Class를 목표로 할 경우 시장 진입과 점유율을 높이기 위해 소요되는 비용과 시간을 감당하기 어렵다.

결과적으로 소규모 바이오텍이 신약개발로 혁신을 논하기 어려운 시장이라는 결론에 도달한다.



현재의 시장 구조와 당뇨병 관리의 관점에서 글로벌 제약사의 파이프라인 방향을 살펴보면, 이상적인 당뇨병 치료제의 조건은 1) 기존 치료제들이 집중하고 있는 인슐린 분비능과 무관한 작용 메커니즘을 가지거나, 2) 기존 치료제보다 안전하고 투약이 용이해서 환자의 복약순응도가 높아야 한다는 것이다.

최근 글로벌 제약사의 당뇨병 치료제 개발 동향이 인크레틴 호르몬 제제(DPP-4억제제, GLP-1 작용제)와 SGLT-2 억제제, 경구투여 및 장기 지속형 형태로의 제형변경에 집중해 온 이유다.



종합하면, 바이오텍이 접근 가능한 가치있는 당뇨병 치료제 개발 분야는 1) 인슐린과 무관한 First in Class 신약, 2) 기존 치료제의 임상결과를 활용할 수 있으면서 기능을 개선한 Best in Class (개량)신약의 형태라고 판단된다.



위의 조건에 해당하는 파이프라인을 가진 국내사는 기존약물의 기능개선을 목표로 하는 한미약품, 펩트론, 제넥신, 유한양행 정도가 해당된다.

이 중 이미 기대가 어느정도 현실화 단계에 접어든 파이프라인은 글로벌 제약사의 행보에 따른 실제 수익화 정도에 관심을 가져야 한다.



(구자용 연구원)