2ºÐ±â ½ÇÀû½ÃÁðÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù. KOSPI 2ºÐ±â ÄÁ¼¾¼½º´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 46.9Á¶¿ø, ¼øÀÌÀÍ 32.8Á¶¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ 18.3%, 24.3% ¼ºÀåÀÌ´Ù.
1ºÐ±â¿¡ ÀÌ¾î ±àÁ¤Àû Èå¸§À» Áö¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö ¿©ºÎ°¡ °üÀüÆ÷ÀÎÆ®¸ç, °èÀý¼ºÀÌ °ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ Áö¼ÓµÉ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±× ÆÄ±Þ·ÂÀº 1ºÐ±âº¸´Ù ÀÛÀ» °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù. ÆÄ±Þ·ÂÀÇ Â÷ÀÌ´Â 1ºÐ±â´Â °ú°Å¿Í ´Þ¶úÁö¸¸ 2ºÐ±â´Â °ú°Å¿Í ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ³ª¿Â´Ù.
1ºÐ±â¿¡ º¸¿©ÁØ ¼ÇÁ¶óÀÌÁî´Â ¸Å³â ¹Ýº¹µÆ´ø °ÍÀÌÁö¸¸ 2017³â 1ºÐ±â´Â °ú°Å¿Í ´Þ¸® ±â´ëÄ¡°¡ ³ô¾ÆÁø »óÅÂ¿´´Ù. ¼ÇÁ¶óÀÌÁî¸¦ º¸¿©ÁÖ±â ¾î·Á¿î »óÈ²¿¡¼ º¸¿©ÁØ °ÍÀÌ´Ù. 2ºÐ±â ½ÇÀû½ÃÁð¿¡µµ ¼ÇÁ¶óÀÌÁîÀÇ °èÀý¼ºÀº À¯È¿ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. ´Ù¸¸ 2ºÐ±â ÃßÁ¤Ä¡´Â ½ÇÀû½ÃÁðÀÌ °¡±î¿öÁö¸é¼ Á¶Á¤¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ°í, °ú°Å¿Í Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾ÊÀº ¸ð½ÀÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¼ÇÁ¶óÀÌÁîÀÇ ÆÄ±Þ·ÂÀº Å©Áö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ´Ù.
Å« Èå¸§¿¡¼ ÁÖ¸ñÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀ» Â¤ÀÚ¸é ¸ÅÃâ¾×ÀÌ´Ù. 1ºÐ±â ½ÇÀû½ÃÁð¿¡¼ ºÐ±â ¸ÅÃâ¼ºÀå·üÀÌ 6.6%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. 2016³âÀÌ ÀúÁ¶Çß´ø 2015³â¿¡ ´ëÇÑ ±âÀúÈ¿°úÀÓÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é 2013³â ÀÌÈÄ·Î ¸ÅÃâ¼ºÀå·üÀÌ Ã³À½À¸·Î 5%¸¦ ¶Ù¾î³Ñ´Â È¸º¹¼¼¸¦ º¸ÀÎ °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç ¿¹»ó´ë·Î¶ó¸é 2017³âÀÌ 2013³âµµ ¸ÅÃâ¾× °íÁ¡ (1,938Á¶¿ø)À» ¶Ù¾î³Ñ´Â Ã¹ ÇØ°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù.
¿¡³ÊÁö, ÈÇÐ, ºñÃ¶¡¤¸ñÀçµî, ±â°è, ÇÊ¼ö¼ÒºñÀç, ITÇÏµå¿þ¾î, ¹ÝµµÃ¼, µð½ºÇÃ·¹ÀÌ´Â 2ºÐ±â ¸ÅÃâ¼ºÀå·ü ¿¹»óÀÌ ½ÃÀåÆò±Õº¸´Ù ³ô°í °ú°ÅÆò±Õº¸´Ùµµ ³ôÀº ¾÷Á¾¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù. ÀÌµé ¾÷Á¾¿¡¼ ¸ÅÃâÈ¸º¹¼¼°¡ Áö¼ÓµÉÁö, ¾ÆÁ÷ ¸ÅÃâÈ¸º¹ÀÌ ÀúÁ¶ÇÑ ¾÷Á¾¿¡¼ °³¼±ÀÌ ½ÃÀÛµÉÁö¸¦ ÁöÄÑºÁ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
°á·ÐÀûÀ¸·Î 2ºÐ±â ½ÇÀû½ÃÁð °üÀüÆ÷ÀÎÆ®´Â 1ºÐ±â °°Àº ¼ÇÁ¶óÀÌÁî¿Í ¸ÅÃâÈ¸º¹ÀÌ Áö¼ÓµÉÁö ¿©ºÎ´Ù.(±è¹Î±Ô ¿¬±¸¿ø)