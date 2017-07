[양선 기자]



What’s New



▷ 7월 4일 밤 9시 대만 언론들은 마이크론의 대만 자회사인 이노테라 팹에서 질소 유출 사고가 발생해 6만장의 웨이퍼가 오염되었고, 공장도 가동 중단된 것으로 보도.



▷ 마이크론 측은 “팹 시스템에 약간의 문제가 발생하긴 했으나, 루머가 과장되어 있다. 질소 유출은 아니며 신속한 대응으로 공장은 정상 가동 중이며, 생산차질은 없다”고 주장.



Fact Check



▷ 그러나, 우리가 체크한 바에 따르면, Fab-2에서는 이전부터 이미 문제가 감지되었던 것으로 보임.

회사 측은 이미 7월 1일부터 웨이퍼 투입을 중단하고, 4일 오후에는 직원들을 대피시킨 것으로 파악됨.

또한, 회사측 주장과는 달리 공장은 가동중단 상태이며, 빨라야 주말에나 가동 가능 예정.



▷ 이런 가운데, 전일 DRAM 현물가격(DDR4 8Gb)은 3.16% 상승해 2016년 4분기 이후 하루 상승폭으로는 최대를 기록.



Analysis



▷ 우리의 DRAM 수급모델에 따르면, 글로벌 DRAM 생산 캐파는 월 967K이며, 이중 마이크론의 캐파는 285K(버지니아 25K, 히로시마 80K, 이노테라 100K, 렉스칩 80K)임.



▷ 이중 이노테라 팹은 원래 월 60K 라인 2개로 설계 되었으나, 공정 미세화에 따른 캐파 로스(loss) 이슈로 현재의 실질 아웃풋 캐파는 라인당 월 50K 정도로 파악됨.

즉, 이번에 사고가 난 이노테라 Fab-2는 글로벌 캐파 의 5.2%를 차지하고 있음.



▷ 일단, 언론에 보도된 오염된 웨이퍼 6만장 중 회생가능한 물량은 아직 미지수임.

그러나, 최소 9일간의 가동 정지로 인한 15K의 생산 차질은 피할 수 없을 것으로 보임.



▷ 따라서, 이번 사고로 인한 생산 차질 물량은 최소 15K~ 최대 75K에 이를 전망. v이는 전세계 DRAM 웨이퍼 월간 생산량의 1.5~7.7%, 분기 생산량의 0.5~2.6% 에 해당하는 것임.



So What?



▷ 이번 사고로 인한 차질 비중은 아직 변수가 많음. 그러나, 1) 가뜩이나 수급이 타이트한 상황에서 이 같은 사고가 발생한데다, 2) 시기적으로 아이폰8 출시를 앞둔 시점이라는 점, 3) 마이크론의 또 다른 대만 팹인 렉스칩의 1x 수율도 기대에 못 미치고 있다는 점에서, 하반기 DRAM 구매자들의 물량 확보 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단됨.



▷ 메모리 업체들의 하반기 실적 및 주가에 대한 긍정적 시각을 계속 유지하기를 권고.



(이승우 연구원)