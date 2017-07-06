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- LCD TV ÆÐ³ÎÀÇ Æò±Õ °¡°ÝÀº 6¿ù ÇÏ¹Ý¿ù ´ëºñ -0.92% ÇÏ¶ôÇÑ 201´Þ·¯ ±â·Ï.
¸ðµç ÀÎÄ¡¿¡¼ °¡°Ý ÇÏ¶ô¼¼ ¿¬Ãâ. ¸ð´ÏÅÍ ÆÐ³ÎÀÇ Æò±Õ °¡°ÝÀº 6¿ù ÇÏ¹Ý¿ù ´ëºñ -0.25% ÇÏ¶ôÇÑ 67´Þ·¯ ±â·Ï.
³ëÆ®ºÏ ÆÐ³ÎÀÇ Æò±Õ °¡°ÝÀº 6¿ù ÇÏ¹Ý ¿ù ´ëºñ -0.05% ÇÏ¶ôÇÑ 41´Þ·¯ ±â·Ï
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ÀÌ´Â 3ºÐ±â ¼¼Æ®¾÷Ã¼µéÀÇ LCD TV ÆÐ³Î Àç°íºñ Ãà ¼ö¿ä°¡ È®´ëµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ±â ¶§¹®.
3ºÐ±â ±Û·Î¹ú LCD TV ÆÐ³Î °ø±Þ·®ÀÌ Áõ°¡ÇÒ °Í(BOE B10 8¼¼´ë, HKC Chongqing 8.6¼¼´ë, ÀÌ³ë·è½º Kaohsiung 8.6¼¼´ë ramp-up ¹Ý¿µ)ÀÌ¶ó´Â ¿ì·Á°¡ ÀÖÀ¸³ª, ÀÌ´Â µ¿±â°£ LCD TV ¼¼Æ® ¾÷Ã¼µéÀÇ Àç°íºñÃà ¼ö¿ä·Î »ó¼âµÉ °ÍÀÌ¹Ç·Î Å©°Ô ¿ì·ÁÇÏÁö ¾ÊÀ½
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ÀÌ¿¡ LCD TV ÆÐ³Î °¡°Ý bottom-out ±â´ëÇÏ±â ¾î·Á¿ï Àü¸Á
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LCD ±â¼úÀÌ Áö¹èÀûÀÎ »óÈ²¿¡¼´Â LCD ÆÐ³Î °¡°Ý°ú ½ÇÀûÈå¸§ÀÌ µ¿ÇàÇÏ±â ¶§¹®¿¡ LCD ¾÷Ã¼ ÁÖ°¡°¡ LCD ÆÐ³Î °¡°Ý¿¡ ¹Î°¨ÇÏ°Ô ¹ÝÀÀÇÏ´Â °ÍÀº ´ç¿¬ÇÔ.
±×·¯³ª ¾ÕÀ¸·Î´Â ´Ù¸¦ °ÍÀÓ. ÇâÈÄ¿¡´Â LCD ±â¼úº¸´Ù´Â OLED ±â¼úÀÌ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ »ê¾÷¿¡¼ ÁÖµµÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ±â ¶§¹®
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ÁÖ°¡µµ Áö³ 5¿ù ¸» Áß¼ÒÇü OLED 4Á¶¿ø ÅõÀÚ ¾ð·Ð º¸µµ ÀÌÈÄ ½ÃÀå´ëºñ ¹«·Á 27.3%p Outperform ÇßÀ½.
µû¶ó¼ Àå±âÀû °üÁ¡¿¡¼ LCD ÆÐ³Î °¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ °ü½Éµµ´Â Ãà¼ÒµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÓ
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