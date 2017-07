상반기 KOSPI는 최초, 최고 기록을 세웠다. 7개월 연속 지수 상승은 처음 있는 일이다.



상반기 수익률 18.0%는 2011년 이후 최고 반기 수익률이다. 6년 묵은 박스피를 탈피한 KOSPI는 6월 29일 장 중 2,400pt 돌파에 성공했다. 강세장이다.



강세장은 기업 이익이 만들었다. 연초 이후 EPS(주당순이익) 증가율은 17.6%다. KOSPI 수익률과 정확히 일치한다. PER(주가수익비율) 상승은 없었다. 현재 KOSPI PER은 9.9배다. 2011년 이후 평균 PER 9.7배와 0.2배 차에 불과하다.



밸류에이션 부담 없는 강세장은 반갑지만 추가 상승을 위해서는 PER 재평가도 필요하다.



KOSPI PER은 선진국 증시와 비교할 때 낮다. IT 섹터 비중, 외국인 보유 비중 등 구조가 KOSPI와 비슷한 대만 가권 지수(TWSE Index) 대비로도 낮다. 낮은 PER의 원인을 미흡한 주주환원 정책에서 찾는 투자자가 많다. 숫자로 확인 가능하다.



<신한금융투자 노동길 연구원>