[양선 기자]



Action



실적전망 상향. This Time is different!: 자동차보험 손해율의 안정과 장기위험손해율의 추세 전환을 근거로 삼성화재, 동부화재, 현대해상, 메리츠화재의 실적전망을 상향한다.

우리가 상향한 실적전망치는, 6월말에 있었던 5월 실적 발표 전후 급격히 상향된 컨센서스와 비슷한 수준이다.

최근 자보료 인상 모멘텀이 마무리되고 있는 것으로 확인되고 있으나, 과거 문제가 되었던 물적담보 이슈가 해결된데다 대형사들이 손익위주로 경쟁을 자제하고 있어 상당기간 손해율은 안정적 흐름을 유지할 것으로 예상한다.

실적전망 상향에 따라 DPS 전망치도 상향한다.

업계선도사와의 갭 축소와 배당수익률을 근거로 현대해상과 메리츠화재를 Top Picks로 추천하며, 메리츠화재 투자의견을 Buy로 상향한다.



Investment Points



시장이 우려하는 자보료 인하 경쟁은 없다: 손보주 주가에 가장 큰 영향을 주는 것이 자보 손해율이기 때문에 시장에서는 자보 사이클 전환에 대해 우려하며 촉각을 곤두세우고 있다.

2016년 4월 삼성화재, 동부화재가 자동차보험료를 인상한 후 추가적인 인상이 어렵다는 전망이 나오면서 주가가 하락했었다.

2016년 12월에는 삼성화재가 전격적으로 자동차보험료를 인하하면서 주가가 폭락하기도 했다.

그러나 가격경쟁으로 M/S를 확보한다는 것이 불가능하다는 점을 이미 회사들이 충분히 깨닫고 있어, 자동차보험료가 인하되더라도 업계 전체적으로 손해율이 개선되어 나타나는 자연스러운 수준에 그칠 것으로 예상한다.

이미 경쟁은 ‘가격인하’가 아니라 ‘선택적 가격인하’로 이동했기 때문이다.



장기위험손해율, 낮아지는 기대치를 비트하고 있음: 5월의 경우 영업일수 조정 기준으로는 전년동월 대비 손해율이 소폭 상승했으나, 이는 4월의 개선폭이 너무 컸던 일시적 반작용으로 파악된다.

정부의 가격통제에 대한 우려가 높아지고 있으나, 개별약관에 묶인 실손보험료가 일괄적으로 인하될 수는 없을 것이다.

실손보험료 인하 이전에 급증하는 비급여 의료비 대책이 선행할 가능성이 높고 2017년에서 2018년으로 가면서 갱신보험료 비중이 높아지고 갱신효과도 누적될 것이기 때문에 장기위험손해율은 점진적 개선 추세를 유지할 것으로 예상한다.



(이병건 연구원)