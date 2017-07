KOSPI는 3/4분기에 연중 가장 부진한 주가 흐름을 보일 가능성이 높다.



미국 IT 섹터에 대한 가격 부담이 제기된 가운데 지난 6월 초 한 때 미국 IT 섹터 PER(주가수익비율)은 19배에 육박하기도 했다. 현재는 18배 이하로 낮아졌다. KOSPI 내 IT 섹터의 높은 비중을 감안할 때, 미국 IT 섹터 부진은 부정적이다.



세계 IT 섹터의 고평가 논란에도 분기 초 KOSPI는 긍정적 흐름을 이어갈 전망이다.



2/4분기 실적과 KOSPI 내 IT들은 여전히 낮은 밸류에이션을 부여받기 때문이다. 삼성전자의 2/4분기 영업이익은 14조원 내외로 세계 기업 중 최대가 될 전망이다. 삼성전자를 중심으로 한 IT 실적 개선세 지속은 KOSPI의 상승 요인이다.



한 가지 아쉬운 점은 IT를 제외한 나머지 섹터의 부진이다. 삼성전자 제외 시 1/4분기 대비 감익이 불가피하다. 유가 하락에 따른 원자재 관련 섹터의 부진도 우려스럽다. 삼성전자 잠정 실적 발표 이후 KOSPI 상승 탄력은 약화될 듯하다.



내부 이익 모멘텀이 약화되는 중에 9월 FOMC에서의 대차대조표 축소 가능성은 부담이다. 과거 Fed의 통화정책 정상화 구간에서 신흥 증시가 10% 내외의 조정을 보인 경험이 있다. 실적시즌 종료 후 국내증시 조정을 예상한다.



조정 폭은 고점 대비 5~10%로 KOSPI 기준 2,200~2,250p가 지지선이다.



(곽현수 연구원)