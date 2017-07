2/4분기 어닝시즌은 섹터 선호도에도 영향을 미칠 것이다.



2/4분기 어닝시즌을 앞두고 대부분 섹터의 2017년 이익전망이 하향되고 있다. 어닝시즌을 앞두고 나타나고 있는 이익전망 하향은 이익개선 기대가 주가에 많이 반영된 업종과 올해보다 내년 이익 개선이 둔화될 것으로 예상되는 업종에 불리하게 작용할 수 있다.



2/4분기 실적발표 전후에는 내년 이익에 초점을 맞춘 섹터 로테이션이 필요하다. 선진국내에서 내년 이익성장이 올해보다 높은 것으로 예상되는 업종은 경기소비재, IT, 건강관리이고 신흥국에서는 필수소비재와 건강관리가 2018년에 올해보다 높은 이익성장을 기록할 것으로 예상되고 있다.



이들은 2012년 이후 기업이익 변동성이 낮은 high-Quality업종이기 때문에 하반기 기업이익 전망 하향(정상화) 과정에서 안전한 선택이 될 수 있다.



시클리컬 업종인 에너지와 소재는 내년 이익성장이 큰 폭으로 둔화될 것으로 예상되고 있다. 2/4분기 이후의 인플레이션 둔화와 하반기 유가의 negative 기저효과를 감안시 시클리컬업종의 하반기 기업이익 모멘텀은 하반기에 더 약해질 위험이 있다. 하반기 비중 축소를 제안한다.



신흥국 IT는 3/4분기 중 이익모멘텀 둔화로 기간 조정을 진행할 전망이다. 올해 신흥국 IT는 34% 상승하며 선진국 IT와 신흥국지수를 각각 17.2%p, 14.1%p Outperform하고 있다. 내년 신흥국 IT 이익성장은 신흥국 전체지수의 이익성장보다 높아 중장기 전망도 밝다.



다만, 신흥국 IT의 2018년 이익성장이 12.3%로 올해보다 둔화될 것으로 예상되고 있고 분기별 이익모멘텀이 2/4분기에 정점을 기록할 것으로 예상되고 있어 3/4분기중 신흥국 IT 주가는 쉴 가능성이 높다는 판단이다.



신흥국 IT의 재상승은 2018년 기업이익에 대한 기대가 본격화될 수 있는 4/4분기에 가능할 것이다. 우리는 중장기 이익안정성이 높은 IT, 소비재, 헬스케어를 선호하며 이익모멘텀의 크기에 따라 최선호와 차선호를 선택해야 한다는 의견이다. 상반기에는 글로벌 교역량 증가와 업황 호조로 IT의 이익모멘텀이 가장 양호했다.



하반기에는 인플레이션 둔화로 소비재의 이익모멘텀이 가장 좋을 것으로 예상된다. 2/4분기 어닝시즌을 기점으로 소비재(경기재,필수재) 비중 확대를 제시한다.



(김영일 연구원)