[데일리한국 임진영 기자] 우리카드는 28일 오후 서울 광화문 본사에서 ‘위비 Five 체크카드’ 신규 출시를 기념해 진행한 이벤트의 당첨자를 발표하고 경품 증정식을 진행했다고 29일 밝혔다.우리카드 관계자는 “위비 Five 체크카드 신규 출시를 기념해 진행된 이 이벤트는 1등 당첨자에게 현대차 2017 아이오닉 하이브리드(1명), 2등 당첨자에게는 여행상품권 200만원(2명), 3등 당첨자에게는 스타벅스 아메리카노 상품권(1000명) 등 총 1003명에게 경품이 증정됐다”고 설명했다.그는 “지난 3월 출시된 ‘위비 Five 체크카드’는 저녁 7시부터 자정까지 음식점과 주점, 노래방 5% 할인, 버스, 지하철, 택시 등 출퇴근길 5% 할인에 위비마켓과 G마켓, 쿠팡 등 주요 온라인 쇼핑몰 할인과 편의점 및 뷰티스토어 할인까지 더 해 큰 인기를 끌고 있다”고 말했다.이어 그는 “이 밖에도 신세계면세점 선불카드 증정이벤트와 해외 구매대행 배송비 할인 이벤트, 지방세 납부 무이자 할부 이벤트 등 고객감사를 위한 다양한 이벤트도 진행하고 있다”며 “보다 자세한 내용은 당사 홈페이지와 모바일 앱에서 확인 가능하다”고 덧붙였다.