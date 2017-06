장비주 투자에 있어 가장 어려운 점은 장비업체마다 전방 패널사별 수주 가능성에 대해 따져보고 트래킹해야 하는 점이다.



하지만, 단순히 매 분기마다 투자 실현 가능성에 대한 작은 범위에서의 고민이 아니라 산업 전반의 공급 부족에 근거하여 투자가 지속될 수 밖에 없는 확신이 늘어난다면 기존에 장비주들에 가지고 있던 패러다임과는 새로운 영역에서 평가 받아야 한다.



많은 투자자들은 대규모 CAPEX ? 공급 과잉 ? CAPEX 감소와 같은 과거에 경험했던 사이클에 기반하여 장비업체에 대한 접근이 이뤄지고 있다.



하지만, 현재로서 계획되고 있는 투자가 모두 현실화되더라도 공급 부족 지속으로 추가적인 증설이 필요한 상황이다. 20년까지 공급이수요에 못미치는 글로벌 중소형 OLED Big Cycle로 실적 지속성에 대한 확신이 늘어난다면 PER 10배 수준에 머물러 있는 국내 장비업체들의 멀티플은 재평가 받아야 한다.



또한, 과거 사이클 대비 투자의 규모와 지속성, 중소형 OLED Supply Chain내 국내 장비업체들의 시장 지배력 강화를 감안할 때 과거 2010~2011년 사이클 당시 평균 PER 13.9배, 고점 15~20배, 해외 장비업체 평균 PER 14~20배 대비해도 저평가가 과도하다.



장비업체들의 실적은 발주가 이뤄진 후 후행적으로 반영되고, 부품/소재업체들은 설비들이 셋업되고 양산이 시작되는 시점부터 늘어나기 시작한다.



따라서, 주식 측면에서 장비주 투자는 장비 발주 예상 시점, 소재주 투자는 양산되는 시기에 선행되어 이뤄진다. Flexible OLED 공급 부족에 기반한 삼성, LG, 중화권 업체들의 증설 지속으로 장비주들은 여전히 좋고, 삼성의 Flexible OLED라인 가동 본격화 및 고객 다변화로 본격적으로 실적 개선이 예상되는 소재 업체들에 주목해야 한다.



Flexible OLED Big Cycle 속에서 대부분의 장비/소재 업체의 수혜가 기대된다. 하지만, 업체마다 수혜폭이 상이한 점을 감안해 아래와 같은 투자 포인트에 주목할 필요가 있다.



<신한금융투자 윤영식 연구원>