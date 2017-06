IT의 독주가 거세다.



국내 주식시장에서 삼성전자를 중심으로 하는 IT 섹터의 연초 대비 수익률은 35%로, 지수 대비 13%p 초과 성과를 기록하고 있다. 이쯤 되면 ‘너무 지나치지 않나?’는 불안감이 들만도 하다.



그러나 작금의 IT 차별화 장세는 글로벌 전반에 걸쳐나타나는 현상이다. 전 세계 벤치마크 지수인 MSCI ACWI 인덱스에서도 IT 섹터는 독보적인 성과를 기록하고 있다. 즉, 한국 IT 주식의 강세는 글로벌 IT 주식 강세와 동조화된 흐름이다.



순이익 23억 달러 수준의 아마존의 시가총액(4,700억 달러대)이 순이익 136억달러의 월마트의 그것(2,200억 달러대)을 압도하는 이유, 연간 8만 대밖에 판매하지 못하는 테슬라의 시가총액(610억 달러대)이 1천만 대를 생산하는 GM의 그것을 넘어선 이유는 IT 4차 산업혁명 생태계의 주도권을 가지고 있기 때문이다. 한국 IT 기업들은 이런 선도 기업들의 밸류체인에서 반도체 등 주로 소재 쪽의 공급을 책임지고 있다. 상기 흐름에 소외될 이유가 없다.



펀더멘털과 무관하게 동조화 흐름에만 기대고 있는 것이 아니다. 2017년 한국 전체 예상 영업이익 중에 IT 섹터의 점유율은 38%대에 달한다.



반면 전체 시가총액에서 IT 섹터의 점유율은 34.7% 수준이니, 이를 두고 ‘지나치다’라는 표현을 쓰기는 어렵다. 여기에 IT의이익 점유율은 점차 상승하는 추세에 있음을 상기하자.



한국 IT 섹터는 아직도 배가 고프다.



<삼성증권 투자정보팀>