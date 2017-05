[데일리한국 안희민 기자] “키위(뉴질랜드인)들에겐 큰 폰이 제격이다.”(Bigger phones have the edge for Kiwis.)”뉴질랜드에서 올해 1분기 팔린 스마트폰의 55% 이상이 스크린 크기가 12.7cm(5인치) 이상인 것으로 나타났다.5일 뉴질랜드 매체 뉴스허브는 시장조사기관 GFK의 조사결과를 인용하며 큰 화면을 사랑하는 뉴질랜드의 소비자행동(consumer behavior)를 보도했다. 뉴스허브는 대화면이 장착된 스마트폰이 포함된 갤럭시 시리즈를 꾸준히 시판한 삼성전자에 유리한 조사결과라고 보도했다.뉴스허브에 따르면 토드 시윈 삼성 뉴질랜드 모바일 포트폴리오 책임자는 “뉴질랜드에서 갤럭시S8과 S8+에 대한 선수요가 예상을 넘어섰다”고 말해 GFK의 조사결과를 뒷받침했다.그는 “삼성이 대화면 스마트폰 부문에서 혁신을 선도해왔으며 12.7cm의 갤럭시S8과 S8+는 스크린 사이즈 14.7cm(5.8인치), 15.7cm(6.2인치)를 가진 스마트폰 등장도 예견하고 있다“고 말했다.그에 따르면 갤럭시S8과 S8+에 대한 뉴질랜드 시장의 반응은 기대이상이다.그는 “삼성 뉴질랜드 법인의 세일즈 파트너와 선주문 고객의 반응은 기대 이상이었다”며 “갤럭시S8과 S8+이 올해 롱런할 것이라는 예감이 든다”고 말했다.갤럭시S8과 S8+은 이미 국제적으로도 좋은 평가를 얻고 있다. 특히 스마트폰에서 베젤과 물리접촉식 홈버튼을 제거해 화면을 확장한 것이 호평받고 있다.글로벌 스마트폰 업계 최초로 10nm(나노미터) 칩을 사용해 처리 속도를 높이고 지문이나 홍채 등 생체를 이용한 잠금장치를 설치해 보안 수준을 한단계 끌어올린 것도 큰 반향을 불러 일으키고 있다.뉴스허브는 이와 같은 분석을 토대로 갤럭시S8과 S8+의 인터넷 시판을 안내하며 기대감을 간접적으로 전달했다.뉴스허브는 “갤럭시S8과 S8+가 곧 보다폰, 스파크, 투 디그리, 삼성 온라인샵에서 곧 구매 가능할 예정”이라며 “갤럭시S8의 가격은 1299뉴질랜드 달러(101만원), S8+의 가격은 1499뉴질랜드 달러(117만원)”이라고 보도했다.