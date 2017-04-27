[¾ç¼± ±âÀÚ]
3¿ùºÎÅÍ º»°ÝÀûÀÎ »çµå º¸º¹Á¶Ä¡·Î Áß±¹ÀÎ ¹æ¹®°´ ±Þ°¨
3¿ù ¿Ü±¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ¼ö´Â YoY 11.2%°¨¼ÒÇÑ 123¸¸¸íÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù.
»çµå º¸º¹Á¶Ä¡·Î ÀÎÇÏ¿© 3¿ù Áß¼øºÎÅÍ Áß±¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ°¡ ±Þ°¨ÇÑ °ÍÀÌ ÁÖ¿ä ¿äÀÎÀÌ´Ù.
Áß±¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ°¡ YoY·Î 40%°¡ °¨¼ÒÇÏ¿´´Âµ¥, 4¿ù´Þ¿¡´Â ÃÖ°í YoY 60%ÀÌ»óÀÇ °¨¼Ò°¡ ¿¹»óµÇ¸ç, ÀÛ³â 4¿ù´Þ Áß±¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ ¼ö°¡ 68¸¸¸íÀÎÁ¡À» °¨¾ÈÇÏ¸é, ¿ÃÇØ 4¿ù´Þ¿¡´Â 27¸¸¸í ÀÌÇÏÀÇ ÀÔ±¹ÀÚµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.
»çµå ÇöÀå¹èÄ¡°¡ ÁøÇàµÇ¸é¼, ´çºÐ°£Àº ÇÑ-Áß°£ÀÇ ±äÀå°ü°èµµ °è¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ¶ó¼, 2ºÐ±â Áß±¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ¼ö´Â ºÎÁøÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ¸ç, ¿¹ÀüÀÇ ³ôÀº Áß±¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ ¼ö·Î È¸º¹µÇ±â¿¡´Â »ó´çÇÑ ½Ã°£ÀÌ ¿ä±¸µÉ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÏº»ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ´Â Àü³âµµ ±âÀúÈ¿°ú¿Í ÃÖ±Ù ÀÏº»ÀÇ °æ±âÈ¸º¹À¸·Î ÀÏº»ÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ ÇØ¿Ü ¿©Çà°´Áõ°¡ ¹× ´ÜÄ«ÀÌ ¼¼´ëÀÇ ÀºÅð ÈÄ ¿©Çà µîÀ¸·Î YoY 22.4%ÀÇ ³ôÀº ¼ºÀå¼¼¸¦ ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ÇÑ-ÀÏ °ü°è°¡ ´Ù¼Ò °³¼±µÈ °Íµµ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ¸ç ¹æÇÑ ¿Ü±¹ÀÎ Áß ÀÏº»ÀÎ ºñÁßÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ÃÖ±Ù ºÏÇÙ »çÅÂ µîÀÇ ÀÏº» ¾ð·ÐÀÇ °ú´Ù ³ëÃâ·Î 4¿ù´Þ¿¡´Â ¼ºÀå¼¼°¡ Àü³âµ¿¿ù ±âÁØ ÇÑÀÚ¸®¼öÁØÀ¸·Î µÐÈµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¿©Çà¾÷°Ô´Â ¹ßºü¸¥ ´ëÀÀÀ¸·Î ÇÇÇØ´Â ÃÖ¼ÒÈ ¿¹»ó
ÇÏ³ªÅõ¾î´Â ½Ã³» ¸é¼¼Á¡ÀÇ 90%ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â Áß±¹ÀÎ ¹æ¹®°´ÀÇ °¨¼Ò·Î ¸éÁ¦¼¶ »ç¾÷ÁÖÀÇ Å¸°ÝÀÌ ¿¹»óµÇ¾úÁö¸¸, ÃÖ±Ù ½Ã³»¸é¼¼Á¡ ±Ô¸ð Ãà¼Ò ¿òÁ÷ÀÓÀ» º¸ÀÌ¸é¼ ¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ ÀûÀÚÆø Ãà¼Ò·Î ÀÎÇÑ ½ÇÀû °³¼±ÀÌ ¿¡»óµÈ´Ù.
ÇÏ³ªÅõ¾î¿Í ¸ðµÎÅõ¾î´Â Áß±¹Çâ OutboundÀÇ °¨¼ÒºÐÀº µ¿³²¾Æ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ±âÅ¸Áö¿ªÀ¸·Î ºü¸£°Ô ÀüÈ¯ÇÏ¿© ÇÇÇØ°¡ °ÅÀÇ ¾øÀ¸¸ç, ºñÁî´Ï½º È£ÅÚÀº Áß±¹ÀÎ Åõ¼÷°´ÀÌ °¨¼ÒÇÏ¿©, ¼ÒÆøÀÇ ÇÇÇØ°¡ ÀÖÁö¸¸ È¸»ç ÀüÃ¼ ¸ÅÃâ¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº ÀûÀº ÆíÀÌ´Ù.
ÀÎÅÍÆÄÅ©´Â ¿ÃÇØ ¿©Çà¾÷ÀÇ È£Á¶·Î ÀÛ³âÃ³·³ Åõ¾î»ç¾÷ºÎ¿¡¼ °úµµÇÑ ¸¶ÄÉÆÃºñ ÁöÃâÀÌ ºÒÇÊ¿äÇÏ°Ô µÇ¸é¼, ¿ÃÇØ´Â ¿¹³âÀÇ Á¤»óÀûÀÎ ½ÇÀûÀ¸·Î È¸º¹ÇØ ³ª°¥ °ÍÀÌ´Ù.
¿©Çà¾÷°è´Â Àü¹ÝÀûÀ¸·Î »çµå¿¡ ¹ßºü¸£°Ô ´ëÀÀÇÏ¸é¼ ¿Ã ÇÑÇØ ½ÇÀû°ú ÁÖ°¡ ¸ðµç Ãø¸é¿¡¼ ¼ºÀå¼¼¸¦ ÀÌ¾î³ª°¥ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
(À¯¼º¸¸ ¿¬±¸¿ø)