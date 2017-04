[양선 기자]



3D NAND와 OLED 라는 두 가지 big cycle: 역사상 전례가 없는 글로벌 반도체 업체들의 3DNAND 투자 집행 규모로, 관련 supply chain인 장비 업체들에는 수주와 매출 증대라는 긍정적인 파급효과가 드러나고 있다.

OLED 분야에서도 마찬가지로, 국내 디스플레이 업체들의 대규모 OLED 투자는 현재 진행형이며 중화권 업체들까지 대세를 따르고 있는 모습이다.

이에 따른 IT supply chain의 수혜는 이미 새로운 이야기가 아니다.

장비와 소재의 영역에서, 선제적으로 파악 가능한 수주로 인해 장비 업체들의 이익 성장은 ‘가시성’이 높은 편에 속한다.

반면, 소재 업체들은 M/S변화, 단가 인하, 고객사의 실제 가동률 등 선제적으로 파악하기 힘든 변수들이 비교적 많기 때문에 ‘기대감’이 상대적으로 많이 반영된다고 판단된다.



기대감이 가시성으로 바뀌는 시기...반등의 기회: 이익 성장에 대한 ‘기대감’을 반영한 16년 초반 IT 소재 종목들의 랠리에서는 ‘가시성’이 높아지기 전까지 추가적인 멀티플 확대를 동반한 주가 상승이 지속되기는 어려웠을 것으로 판단된다.

주가의 조정을 거친 현시점은 IT 소재업체들의 본격적인 이익 개선 구간 진입 시기와 맞물려 있다.

주가 상승을 가로막았던 불확실성은 점차 사라지며 수혜의 규모가 더욱 명확해져 반등의 기회를 포착할 준비가 필요한 시기라고 판단한다.

SK머티리얼즈, 원익머트리얼즈, 덕산네오룩스의 영업이익은 향 후 2년간 연평균 18%, 43%, 136% 증가가 예상된다.



SK머티리얼즈, 원익머트리얼즈, 덕산네오룩스 투자의견 Buy로 Initiate: SK머티리얼즈는 NF3의 범용성으로 3D NAND와 OLED cycle의 광범위한 수혜가 전망된다.

NF3 가격 하락에 대한 불확실성이 이미 주가에 반영되었다고 판단되며, 볼륨 증가로 인한 매출 성장과 중장기적인 포트폴리오 다변화 가능성에 주목해야 한다.

원익머트리얼즈는 하반기부터 본격적으로 시작되는 강한 이익 성장 모멘텀을 보유했고, 고정비 부담 완화와 mix 개선으로 올해 수익성 반등을 보여줄 것으로 전망되기 때문에 불확실성 축소로 인한 멀티플 확대를 전망한다.

덕산네오룩스는 견고한 실적으로 이익 성장 가시성을 시장에 입증했다고 판단된다.

1Q17을 저점으로 지속적인 매출 확대가 예상되며 OLED 시장 이상의 성장성을 보여줄 수 있는 유일한 OLED 유기재료 pure-play여서 valuation의 약점을 극복해 나갈 것이다.



(권휼 연구원)