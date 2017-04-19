[¾ç¼± ±âÀÚ]
¢¹ 2016³â ÇØ¿Ü°Ç¼³ ½Å±Ô¼öÁÖ 38.9% YoY°¨¼Ò
2016³â ±¹³» EPC¾÷Ã¼µéÀÇ ÇØ¿Ü°Ç¼³ ´©Àû ½Å±Ô¼öÁÖ´Â 282¾ï ´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇÏ¿© 2015³â ´ëºñ 38.9%°¨¼ÒÇÏ¿´´Ù.
Æ¯È÷ ÀüÃ¼ ÇØ¿Ü °Ç¼³ ¼öÁÖ Áß Åä¸ñ°ú °ÇÃàµîÀ» Á¦¿ÜÇÑ »ê¾÷ÇÃ·£Æ®ºÎ¹® ¼öÁÖ´Â 132¾ï¿ø ´Þ·¯·Î Àü³â´ëºñ 50.0%³ª ±Þ°¨ÇÏ¿´´Ù.
¿ÃÇØ 1ºÐ±â ÇØ¿Ü°Ç¼³ ¼öÁÖ ¿ª½Ã Àü³âµ¿±â ´ëºñ 16.9% °¨¼ÒÇÑ 9.4¾ï ´Þ·¯¿¡ ±×Ä¡°í ÀÖ¾î ¿ÃÇØµµ È¸º¹À» ³«°üÇÏ±â ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ´Ù.
¢¹ Fitting ¾÷Á¾µµ ½ÃÂ÷ µÎ°í ¿µÇâ ºÒ°¡ÇÇ
±¹³» EPC¾÷Ã¼µéÀÇ ÇØ¿ÜÇÃ·£Æ® ¼öÁÖ´Â ¾à 1³â ³»¿ÜÀÇ ½ÃÂ÷¸¦ µÎ°í Fitting µî ÇÃ·£Æ® ±âÀÚÀç ¼öÁÖ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£´Ù.
¼³°è ¹× ±âÃÊ°ø»ç°¡ ³¡³ª´Â ½ÃÁ¡¿¡¼ ±âÀÚÀç ¹ßÁÖ°¡ º»°ÝÈµÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
2015³â ÇØ¿ÜÇÃ·£Æ® ¼öÁÖ°¨¼ÒÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î Fitting 3»çÀÇ 2016³â ½Å±Ô¼öÁÖ´Â 19.5%YoY °¨¼ÒÇß´Ù.
ÇØ¿ÜÇÃ·£Æ® ¼öÁÖ°¨¼ÒÀÇ ¿µÇâÀ» ±¹³» ¹ßÁÖ¹°·®°ú ÇØ¿Ü½Å±Ô°í°´ ¹ß±¼ µîÀ¸·Î ÀÏºÎ Ä¿¹öÇÏ¸é¼ ÇÃ·£Æ® ¼öÁÖ °¨¼ÒÆø¿¡ ºñÇØ¼´Â ¼±¹æÇßÀ¸³ª ¿ª¼ºÀåÀ» ÇÇÇÏÁö´Â ¸øÇß´Ù.
¢¹ 2017³âÀÌ ´õ °ÆÁ¤µÈ´Ù
2016³â ÇØ¿ÜÇÃ·£Æ® ½Å±Ô¼öÁÖ °¨¼ÒÆøÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ¿ÃÇØ°¡ ´õ °ÆÁ¤ÀÌ´Ù.
½Å±Ô¼öÁÖ´Â ºÐ±âº°·Î, ¾÷Ã¼º°·Î µî¶ôÀº ÀÖ°ÙÀ¸³ª ¿ÃÇØµµ ÃÖ¼ÒÇÑ 3ºÐ±â±îÁö´Â °¨¼Ò¼¼°¡ ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ¼öÁÖºÎÁø¿¡ µû¸¥ ¼öÁÖÀÜ°í ºÎÁ·À¸·Î 2017³â¿¡µµ ¸ÅÃâ ¹× ÀÌÀÍ°¨¼Ò°¡ Áö¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ, ¼º±¤º¥µå, ÅÂ±¤ µî Fitting 3»çÀÇ 2017³â ¸ÅÃâ¾×Àº Áö³ÇØ ´ëºñ 16.5%°¨¼ÒÇÑ 5,219¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 30.9% °¨¼ÒÇÑ 304¾ï¿ø¿¡ ±×Ä¥ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
¢¹ 1ºÐ±â ½ÇÀûµµ ¿¹»óÄ¡ ÇÏÈ¸ÇÒ Àü¸Á
Fitting 3ÞäÀÇ 2017³â 1ºÐ±â ½ÇÀûÀº ÄÁ¼¾¼½º¸¦ Å©°Ô ÇÏÈ¸ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ´Â ¸ÅÃâ¾× 389¾ï¿ø(-11.5% YoY), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 73¾ï¿ø(-20.6% YoY)À» ±â·ÏÇØ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ±âÁØ ÄÁ¼¾¼½º¸¦ 11.0% ÇÏÈ¸ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¼º±¤º¥µå´Â ¸ÅÃâ¾× 392¾ï¿ø(-28.4% YoY), ¿µ¾÷¼Õ½Ç 16¾ï¿ø(ÀûÀÚÀüÈ¯ YoY)À» ±â·ÏÇØ ½ÃÀå¿¹»óÄ¡º¸´Ù ¿µ¾÷¼Õ½Ç±Ô¸ð°¡ È®´ëµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÅÂ±¤ ¿ª½Ã ¸ÅÃâ¾× 463¾ï¿ø(-22.1% YoY), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1¾ï¿ø(-72.5% YoY)ÀÇ ºÎÁøÇÑ ½ÇÀûÀ» ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
(Á¤µ¿ÀÍ ¿¬±¸¿ø)