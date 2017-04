[양선 기자]



세계 화학/정유 플랜트 뉴스 업데이트(4월 11일~4월 17일)



◎ 효성, NPC와 PP 플랜트 건설 MOU



>> 효성은 이란 National Petrochemical Company(NPC)와 PP 플랜트 건설 MOU를 체결함. 이란의 저렴한 프로판 등을 활용해 이란 현지에 건설을 위하여 Feasibility Study 중임.



◎ 일본촉매, AA 플랜트 셧다운



>> Nippon Shokubai(일본촉매)는 4월 중순부터 약 한달 동안 인도네시아(Cilegon)에 위치한 아크릴산 플랜트를 정기보수할 계획임. 동 플랜트의 생산능력은 연산 14만톤임. 한편 유도체인 아크릴레이트도 동반 정기보수할 계획임.



◎ 롯데케미칼, No.3 MEG 플랜트 재가동



>> 롯데케미칼은 4월 5일부터 셧다운한 No.3 MEG 플랜트를 4월 12일 재가동하였음. 여수에 위치한 동플랜트의 생산능력은 연산 15만톤임.



◎ PCS, No.1 크래커 셧다운 돌입



>> 싱가폴 PCS는 지난 주에 No.1 크래커의 정기보수를 시작하였음. 기간은 약 15일임. 동 크래커의 생산능력은 에틸렌 기준 연산 45만톤임.



◎ LG화학, 대산 SM 플랜트 셧다운 계획



>> LG화학은 올해 10월부터 약 2~3주 동안 대산에 위치한 SM 플랜트를 정기보수할 계획. 정확한 날짜는 아직 미정임. 동 플랜트의 생산능력은 연산 18만톤임.



◎ 롯데케미칼 타이탄, No. 1/2 크래커 재가동



>> 말레이시아 롯데케미칼 타이탄은 물 공급 제한이 해결되며, 가동정지하였던 No. 1/2 크래커가 재가동하였음. 참고로 No. 1/2 크래커의 생산능력은 에틸렌 기준 각각 연산 26만톤, 연산 43.5만톤임.



◎ Sinopec Beijing Yanshan, PBR 플랜트 가동률 감축



>> 중국 Sinopec Beijing Yanshan은 수요 감소 등 업황 훼손에 따라 PBR 플랜트 가동률을 50~55%까지 줄였음. 동 플랜트의 생산능력은 연산 15만톤임.



◎ Qixiang Tengda, PBR 플랜트 셧다운



>> 중국 Qixiang Tengda는 3월말부터 PBR 플랜트를 셧다운하였음. 기간은 3~4주 동안 유지될 전망. 산동에 위치한 동 플랜트의 생산능력은 연산 5만톤임



(이동욱 연구원)