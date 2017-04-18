[¾ç¼± ±âÀÚ]
Áö³ÁÖ Review
[ÀÎÅÍ³Ý]
Áö³ÁÖ ÀÎÅÍ³Ý ¾÷Á¾Àº Kospi ´ëºñ Underperform. 1ºÐ±â ½ÇÀû¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á°¨À¸·Î NAVER°¡ ÀüÁÖ´ëºñ 4% ÇÏ¶ôÇßÀ¸¸ç Ä«Ä«¿À´Â Ä«Ä«¿À¹ðÅ© Ãâ¹ü(6¿ù ¿¹Á¤)°ú 2ºÐ±â °ÔÀÓºÎ¹® ½ÇÀû °³¼± ±â´ë°¨ÀÌ ±àÁ¤ÀûÀÎ Èå¸§À» Çü¼ºÇÏ¸é¼ 5% »ó½ÂÇÔ.
[¹Ìµð¾î]
Áö³ÁÖ ¹Ìµð¾î ¾÷Á¾ Kospi ´ëºñ Outperform. ÇÑÇÑ·É ÀÌÈÄ ¹Ìµð¾î¾÷Á¾Àº Áö³ 3°³¿ù°£ ½ÃÀå´ëºñ ¼ÒÆø Outperform. ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ÇÑÇÑ·É ÀÌ½´°¡ Àæ¾Æµå´Â »óÈ².
Áö³ 3°³¿ù°£ CJ CGV´Â 19.7%, CJ E&MÀº 10.6%, ³ª½º¹Ìµð¾î´Â 18.8% »ó½ÂÇÏ¸ç ¹Ìµð¾î ¾÷Á¾ »ó½ÂÀ» ÁÖµµÇÔ.
ÀÌ¹øÁÖ Àü·«
½ÃÀåÀÇ ½Ã°¢Àº 2ºÐ±â·Î ¿Å°Ü°¡´Â Çü±¹. 1ºÐ±â ½ÇÀûÀÌ ºÎÁøÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌÁö¸¸ 2ºÐ±â ½ÇÀû¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ Á¸ÀçÇÏ´Â ±â¾÷µéÀÇ °¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖÀ½.
±¤°íÁÖÀÇ ±¤°íÁýÇàÀÌ 2ºÐ±â·Î ÀÌ¿¬µÇ°í ¼º¼ö±â È¿°ú¿Í ÇÔ²² ½ÇÀû ¸ð¸àÅÒÀ» ±â´ëÇØ º¼ ¼ö ÀÖÀ½. ´õ±º´Ù³ª 5¿ù 7ÀÏ, ´ë¼±ÀÌÈÄ Àü°³µÉ »çµå Á¤Ã¥°ú °ü·ÃÇÏ¿© ±âÁ¸ÀÇ »çµå ¹èÄ¡ ÀÏº¯µµ¿¡¼ º¯È°¡ ¸ð»öµÉ ¼ö ÀÖÀ½.
ÃÖ¼ÒÇÑ »çµå°¡ ¹èÄ¡µÇ´õ¶óµµ Áß±¹°úÀÇ °ü°è¿¡ Á»´õ ³ªÀº »óÈ²ÀÌ Àü°³µÈ´Ù¸é ¹Ìµð¾î ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ ºÐÀ§±â´Â ÇÑÃþ ´õ ÁÁ¾ÆÁú ¼ö ÀÖÀ½.
°³º°±â¾÷ÀÇ ¿¬°£¿µ¾÷ÀÌÀÍ Àü¸ÁÄ¡ ÇÏ¶ô¼¼´Â ¿ÏÈµÇ´Â ¸ð½ÀÀÌ¸ç ¿¬°£ EPSµµ ¿ì»óÇâ. 2ºÐ±â°¡ ±¤°í ¼º¼ö±âÀÌ°í, ¶ÇÇÑ ½Ã°£ÀÌ Èå¸¦ ¼ö·Ï ´ë³»¿Ü º¯¼ö¿¡ ³»¼ºÀº °ÈµÇ±â ¸¶·Ã.
½ÇÀû ÇÏÇâ Ãß¼¼´Â Á»´õ ÁöÄÑºÁ¾ßµÇ°ÚÁö¸¸ ÀÏ´Ü ¹Ù´Ú±ÇÀ¸·Î ÀÎ½ÄÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¸Å¼ö °¡°Ý´ë·Î ÆÇ´Ü.
ÁÖ°£ Æ¯Â¡ÁÖ
CJ CGV(079160, +6.7%) -Áß±¹ºÎ¹® ½ÇÀû °³¼± ±â´ë°¨
Ä«Ä«¿À(035720, +5.0%) - ±¤°íºÎºÐ ºÎÁø Å»ÇÇ, Ä«Ä«¿À¹ðÅ© Ãâ½Ã ¹× 2ºÐ±â °ÔÀÓºÎ¹® ½ÇÀû °³¼± ±â´ë°¨
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