[데일리한국 임진영 기자] 금융투자업계의 화합을 위해 금투협이 매년 주최하는 ‘제5회 금융투자협회장배 야구대회’가 오는 22일 개막식을 시작으로 5개월간의 대장정에 돌입한다.18일 한국금융투자협회에 따르면 이번 대회는 금융리그·투자리그·스타리그 총 3개 리그로 나뉘어 110경기가 진행된다.금투협 관계자는 “올해는 지난해보다 6개 회사가 더 늘어난 총 25개 회원사가 대회에 참가해 우승을 향한 경쟁을 펼칠 예정”이라고 설명했다.개막식은 이달 22일 오후 3시40분에 이번 대회의 주경기장인 경기 고양시 야당동에 위치한 파주 챌린저스파크에서 개최된다. 이 곳은 국내 세 번째 독립야구단인 파주 챌린저스의 홈구장이기도 하다.공식 개막전으로는 아시아신탁 vs 코람코자산신탁, 대신증권 vs NH투자증권, 유안타증권 vs 교보증권 등 3개 경기가 펼쳐진다.각 경기 전에 회원사 대표 등의 시구와 시타 행사도 열린다. 또한 이날 개막행사에는 관객 경품행사, 어린이들을 위한 푸짐한 기념품과 놀이마당 및 전자현악단 아이콘의 특별 공연 등이 예정돼 있다.한편, 올해 야구대회 결승전과 폐회식은 오는 9월 16일 서울 고척스카이돔에서 개최된다.금투협 관계자는 “올해 결승전·폐회식에는 회원사 후원 단체 및 임직원·가족과 일반 관중 등을 대거 초청해 금투협배 야구대회를 금융투자산업에 대한 대중의 친밀도를 높이면서 사회공헌을 실천하는 행사로 치룰 계획”이라고 말했다.