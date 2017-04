[양선 기자]



전일 그 동안 소외 받았던 엔터주들의 주가가 강세를 보였다.

(에스엠 +5.7%, 와이지엔터테인먼트 +3.0%, JYP Ent +4.5%, 쇼박스 +4.2%, NEW +3.6%, CJ CGV +5.4%) 그 배경은 백악관에서 사드배치는 한국의 다음 정권에서 결정할 사안이라는 이야기가 나오면서 시장에 긍정적으로 작용 한 것으로 보여진다.

2016 년 여름(2016.07.13) 정부의 사드(THAAD) 배치 결정 이후 중국의 한국 콘텐츠 및 연예인 제재 움직임에 따라 엔터 관련주들이 크게 하락하였으며, 이후 크게 세가지 이벤트[사드 부지 확정(2016.09.30), 한일 군사교류 협정, 미중 정상회담 후 북한 폭격설(2017.04.10)]를 겪으며 지속적으로 주가는 지지부진했다.



대선 이후 불확실성이 제거 된다면 주가반등은 시간 문제



사드 배치 입장 번복은 현실적으로 가능성은 낮을 것이나 새로운 정부에서 중국과의 관계개선 노력 가능성은 높다고 본다.

현재 섣불리 한중 관계 개선을 기대하기에는 북한리스크 등 돌발적 변수가 많은 상황이나 5 월 대선 이후 한중 관계 개선은 기대해 볼만하다.



엔터株 역사적 저점, 엔터 산업 비중 확대(Overweight)



중국의 한한령은 국내 엔터 기업의 실적에 미치는 영향은 미미하다는 것을 관련 기업들의 2016 년 실적으로 확인되었다.

중국시장의 기대감을 제외하더라도 엔터 기업들의 주가는 과도하게 저평가(중국 시장에 대한 기대감 전인 엔터 산업 평균 PER 25~35 배에도 못미치는 PER 14~23 배 수준까지 하락) 되었다고 판단, 지난 12 월 상향 제시하였던 엔터산업 비중확대(Overweight) 의견을 유지한다.



1분기 호실적이 기대되는 와이지엔터 & 과도한 저평가 NEW 를 추천



작년 연말 빅뱅의 일본 콘서트 공연, 아이콘 공연 매출이 인식되는 1 분기, 호실적이 예상되며 향후 텐센트/웨잉과의 JV 에 대한 기대감은 주가 상승 모멘텀으로 작용될 것으로 예상한다.

NEW 는 작년 여름 ‘부산행’ 이후 이렇다 할 히트작이 없으나 현재 주가는 과도하게 하락되었다고 판단, 벨류에이션 매력이 유효하다.

정부의 사드배치 결정 이후 지속적으로 디스카운트를 받았던 엔터주들에 대한 재조명이 필요한 시점이다.



(최용재 연구원)