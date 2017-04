[데일리한국 임진영 기자] 코스콤은 창립 40주년을 맞아 기념 엠블럼을 제작하고 새 슬로건을 '정보기술(IT)로 만드는 금융플랫폼 세상'으로 정했다고 13일 밝혔다.코스콤 관계자는 “이번 슬로건은 지난 2월 임직원 대상 사내 공모에서 선정됐다”며 “새 엠블럼은 지난 1977년 설립된 코스콤이 40년간 한국 자본시장 IT 인프라를 책임져왔다는 이미지를 숫자 40과 원 모양을 이용해 표현한 것”이라고 설명했다.이 관계자는 또한 "40년간 성과와 발자취를 돌아보고 고객에 대한 감사를 담아 엠블럼과 슬로건을 새로 정해 각종 기념행사 등에 활용할 방침"이라고 말했다.한편, 코스콤은 기존에 인쇄물로 발행하던 금융 IT 전문 사외보 '파이낸셜 IT 프런티어'를 웹진으로 바꿔 분기별로 코스콤 홈페이지를 통해 발간할 예정이다.