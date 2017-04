[양선 기자]



미래에도 IT 생태계의 중심은 스마트폰



제4차 산업혁명에서는 삶의 모든 것들이 IT 생태계로 들어온다.

급변하는 IT 산업에서 스마트폰은 여전히 중심기기의 위치를 유지할 전망이다.

미래의 IT 환경을 컨트롤하는 중심 역할 수행이 예상되기 때문이다.

그리고 스마트폰을 중심으로 다양한 IT 악세서리(주변기기)의 출현이 기대된다.

스마트폰은 중심기기로의 역할을 수행하기 위해서 지금보다 더욱 다양한 기능이 요구될 가능성이 높다.

이에 따른 ASP의 반등도 예상된다.



삼성 IM은 플렉서블 OLED로 모바일 산업의 주도권을 지켜나갈 전망



삼성전자는 미래에도 모바일 산업에서 선두주자로 자리매김 할 전망이다.

IT세트에 필요한 부품 기술력을 보유하고 있고, 관련 부품사들과도 밀접한 관계를 가지고 있기 때문이다.

특히, 플렉서블 OLED는 스마트폰 부품사업에서의 핵심역량이다.

휴대폰의 기능과 디자인 차별화는 디스플레이에서 시작된다.

삼성전자는 형태의 변화가 자유롭고, 지속적인 기술발전이 기대되는 모바일 OLED를 바탕으로 스마트폰 경쟁력을 강화해 나갈 전망이다.

삼성은 패널 기술력을 바탕으로 이미 갤럭시S8의 디자인 역량을 과시했다.

2018년 하반기에는 폴더블 OLED를 채용한 새로운 IT 제품의 출시를 예상한다.



삼성전자가 갈고 닦은 2017년 비장의 무기는 S8이 아닌 갤럭시노트8



갤럭시S 시리즈의 스펙은 언제나 아이폰보다 우월했다.

그러나 2017년에는 아이폰8이 갤럭시S8을 압도할 전망이다.

갤S8과 같은 플렉서블 OLED를 기반으로 듀얼카메라, 3D 센서카메라, 포스터치, 디스플레이 지문인식 등 새로운 기술이 대거 채용되기 때문이다.

삼성전자는 아이폰8과 진검승부를 위해 갤럭시노트8의 출시를 앞당겨야만 한다.



(박형우 연구원)