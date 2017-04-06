ÇÑ±¹¼öÀÔÀÚµ¿Â÷ÇùÈ¸(KAIDA)´Â 3¿ù ¼öÀÔÂ÷ ½Å±Ôµî·Ï´ë¼ö°¡ Àü¿ùº¸´Ù 36.2% Áõ°¡ÇÑ 2¸¸2080´ë·Î Áý°èµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ´Ù¸¸ Àü³â µ¿¿ù°ú ºñ±³ÇßÀ» ¶§´Â 8.4% °¨¼ÒÇß´Ù.
3¿ù¿¡µµ ¸Þ¸£¼¼µ¥½º-º¥Ã÷ÀÇ µ¶ÁÖ°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. º¥Ã÷(6737´ë)¿¡ ÀÌ¾î BMW(6164´ë)°¡ ±Ù¼ÒÇÑ Â÷·Î 2À§¿¡ ¿Ã¶úÀ¸¸ç, ·º¼½º(1069´ë), ·£µå·Î¹ö(1062´ë) ¼øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡ Åä¿äÅ¸(925´ë), Æ÷µå(886´ë), Àç±Ô¾î(769´ë), º¼º¸(675´ë), ´Ö»ê(649´ë), ¹Ì´Ï(624´ë), Å©¶óÀÌ½½·¯(614´ë), ÇÇ¾ÆÆ®(417´ë), È¥´Ù(411´ë), ÇªÁ¶(317´ë), Æ÷¸£½¦(234´ë), ÀÎÇÇ´ÏÆ¼(173´ë), Ä³µô¶ô(133´ë), ½ÃÆ®·Î¿¨(122´ë), ¾Æ¿ìµð(83´ë), ·Ñ½º·ÎÀÌ½º(12´ë), ¶÷º¸¸£±â´Ï(4´ë) ¼øÀ¸·Î ÆÇ¸Å·®ÀÌ ³ô¾Ò´Ù.
¹è±â·®º° µî·Ï´ë¼ö´Â 2000cc ¹Ì¸¸ÀÌ 1¸¸2837´ë(58.1%)·Î °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. 2000cc~3000cc ¹Ì¸¸ 7814´ë(35.4%), 3000cc~4000cc ¹Ì¸¸ 861´ë(3.9%), 4,000cc ÀÌ»ó 568´ë(2.6%)·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¿¬·áº°·Î´Â µðÁ©ÀÌ 1¸¸2021´ë(54.4%)·Î °ú¹ÝÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. ÀÌ¾î °¡¼Ö¸° 8304´ë(37.6%), ÇÏÀÌºê¸®µå 1755´ë(7.9%) ¼øÀÌ¾ú´Ù.
3¿ù º£½ºÆ®¼¿¸µ ¸ðµ¨Àº º¥Ã÷ E 220 d(1039´ë), º¥Ã÷ E 300(760´ë), BMW 520d(758´ë)°¡ Â÷ÁöÇß´Ù.