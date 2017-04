[데일리한국 김청아 기자] 미국의 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수가 일자리 늘리기를 위한 수단으로 무역적자 해소 카드를 꺼내든 도널드 트럼프 미국 대통령를 ‘종이 호랑이(paper tiger)’라고 비유하며 혹평했다.진보주의 경제학자이기도 한 크루그먼 교수는 3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 기고한 ‘트럼프, 무역에 관해 겁먹고 아무 것도 안하고 있다(Trump Is Wimping Out on Trade)’ 제목의 오피니언 칼럼에서 “미국 기업들은 이제 무역에 관한 한 트럼프가 ‘종이 호랑이’에 불과하다고 결론지었다(Business seems to have decided that Mr. Trump is a paper tiger on trade)” 주장했다.글에서 크루그먼은 트럼프 대통령이 멕시코 공장을 미국 땅으로 옮기라고 으르렁거릴 땐 기업 CEO(최고경영자)들이 비위를 맞추는 척 했지만, 결국 멕시코로 갈 기업은 그대로 가고 있다고 지적했다.그는 트럼프가 북미자유무역협정(NAFTA)을 ‘사상 최악의 협상’이라 비난하며 취임하면 당장 폐기할 것처럼 기세를 부렸지만, 정작 지금은 약간 손질하는 수준의 수정안을 내놓고 미국 의회에서 만지작거리고 있다고 비꼬았다.투자자들도 기업인과 같은 결론을 내리고 있다면서 지난해 미국 대선 직후에 멕시코의 화폐 페소의 가치가 16%나 곤두박질했으나 지금은 거의 원상회상 수준을 나타내고 있음을 언급했다.따라서 미국의 무역 역조를 바로 잡아 일자리를 되찾아 늘리겠다고 호언한 트럼프의 허세는 온데 간데 없다면서 ‘트럼프 트레이드’, 즉 트럼프의 무역정책은 한마디로 실체도 없고 취임 이후 이렇다할 성과도 내놓지 못하고 있다는게 크루그먼의 비판이었다.그는 트럼프가 서명한 2건의 무역 관련 행정명령이 ‘무의미한 것(nothingburger)’으로 전락할 것이라고 평가절하했다.트럼프 행정부가 무역 적자의 원인을 제대로 파악하지 못하고 있는데다 서명한 행정명령도 전임 버락 오바마 대통령이 사인한 상계관세 이슈 등 부차적 문제를 그대로 베껴놓은 복사판에 불과하다고 비판했다.크루그먼은 트럼프 무역정책이 ‘팩트(fact·사실)부터 틀렸다’고 지적했다.트럼프는 NAFTA를 미국의 큰 양보라고 평가했지만, 실제로 멕시코가 미국에서 수입하는 상품에서 깎아주는 관세 폭이 반대로 멕시코에서 미국으로 들어오는 상품의 관세인하 폭보다 더 크다고 그는 반박했다.중국을 환율 조작국으로 몰아붙이는 것과 관련, 크루그먼은 이미 6년 전의 상황이라면 지금은 오히려 중국이 통화가치 절하가 아니라 절상을 위해 개입하는 형국이라고 설명했다.크루그먼은 자신의 글 결론으로 트럼프 무역정책이 의회 표결 무산으로 입법 철회된 ‘트럼프 케어’와 똑같은 처지에 처할지 모를 것이라고 예측했다.