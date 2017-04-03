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3¿ù PC¿ë DRAM °íÁ¤°¡°Ý Àü¿ù ¼öÁØ À¯Áö
- 3¿ù PC¿ë DRAM °íÁ¤°¡°ÝÀº Àü¿ù ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
ÀÌ´Â 2ºÐ±â °¡°ÝÇù»óÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ°í °èÀýÀû ºñ¼ö±â·Î 3¿ù DRAM ÁÖ¹®·®ÀÌ 1¿ù´ëºñ °ÅÀÇ Áõ°¡ÇÏÁö ¾Ê¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
±×·¯³ª °ßÁ¶ÇÑ ¼¹ö DRAM ¼ö¿ä¿Í Á¦ÇÑÀûÀÎ °ø±Þ »óÈ²À» °¨¾ÈÇÒ ¶§ 4¿ùºÎÅÍ PC DRAM °íÁ¤°¡°ÝÀº ´Ù½Ã »ó½ÂÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ´Ù.
- DDR3¿Í DDR4ÀÇ ¼ö±Þ ºÒ±ÕÇü ¶§¹®¿¡ DDR3 Áß½ÉÀ¸·Î Çö¹°°¡°ÝÀÌ ÇÏ¶ôÇßÀ¸³ª, 4¿ù °íÁ¤°¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇÑ´Ù¸é Çö¹°°¡°Ý ¹ÝµîÀ» µ¿¹ÝÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù.
DRAM ½ÃÀå¿¡¼ Çö¹°½ÃÀå ºñÁßÀÌ 10%µµ µÇÁö ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
4¿ù PC DRAM °íÁ¤°¡°ÝÀº Àü¿ù´ëºñ 5~10% ÀÎ»óµÉ °ÍÀ» ¿¹»óÇÑ´Ù.
3¿ù ÇÏ¹Ý¿ù NAND °¡°Ý MLC ±âÁØ 7~14% »ó½Â
- NAND ½ÃÀå¿¡¼´Â °ßÁ¶ÇÑ ¸ð¹ÙÀÏ, ±â¾÷¿ë SSD ¼ö¿ä°¡ Áö¼ÓµÆ´ø ¹Ý¸é »ý»ê¾÷Ã¼µéÀÇ 3D °øÁ¤ÀüÈ¯ È®´ë·Î °ø±ÞÀÌ Á¦ÇÑµÇ¸é¼ 3¿ù ÇÏ¹Ý¿ù MLC NAND °¡°ÝÀÌ Àü¿ù´ëºñ 7~14% »ó½ÂÇß´Ù.
Çö »óÅÂÀÇ ¼ö±Þ »óÈ²Àº »ó´ç±â°£ Áö¼ÓµÉ °ÍÀÌ¹Ç·Î NANDÀÇ °¡°Ý »ó½Â Ãß¼¼´Â À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù.
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4¿ù ¸»¿¡ ¹ßÇ¥µÉ ¹ÝµµÃ¼ ¾÷Ã¼µéÀÇ ½ÇÀûÀº ÁÖ°¡ »ó½ÂÀÇ ¹ßÆÇÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ¸ç, SKÇÏÀÌ´Ð½º¸¦ Top pick À¸·Î Á¦½ÃÇÑ´Ù.
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