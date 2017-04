‘SUV 명가’의 화려한 부활 이끈다쌍용자동차가 지난 30일 ‘2017 서울모터쇼’ 프레스데이 행사에서 대형 SUV 시장을 주도할 G4 렉스턴(Rexton)을 공개했다.쌍용차는 이날 마힌드라&마힌드라의 아난드 마힌드라 총괄회장, 쌍용차 최종식 대표이사 등 임직원이 참석한 가운데 프리미엄 대형 SUV G4 렉스턴을 선보였다.최종식 대표이사는 “G4 렉스턴은 정통 SUV의 가치를 지닌 대형 프리미엄 SUV의 부활을 알리는 모델이 될 것”이라며 “특히 연 10만대 규모의 티볼리 플랫폼과 함께 쌍용차를 대표하는 플랫폼으로서 앞으로 중장기 발전전략 실현에 핵심적인 역할을 담당할 것”이라고 말했다.쌍용자동차는 G4 렉스턴 출시를 계기로 티볼리와 함께 소형에서 중대형을 아우르는 SUV 풀 라인업을 갖춤으로써 판매확대를 통해 흑자기조를 이어 나간다는 계획이다.■ 스타일 혁명(Style Revolution)강인하고 역동적인 G4 렉스턴의 스타일링은 고대 파르테논 신전(Parthenon)의 비율에서 얻은 영감과 쌍용차의 디자인 철학을 모티브로 자연의 장엄한 움직임을 형상화했다.숄더윙 그릴을 중심으로 헤드램프까지 이어진 역동적이고 입체적인 전면부와 차체 실루엣과 캐릭터 라인은 황금비례(Golden Ratio)를 구현했다.리어 펜더부터 강조된 사이드 캐릭터 라인은 역동성을 표현하고 있으며, 매끈한 A필러와 넓은 D필러의 대조를 통해 경쾌함과 강인한 이미지를 함께 느낄 수 있다. 또한, 국내 SUV 최초로 20인치 스퍼터링 휠을 적용했다.실내공간은 시트배열에 따라 다양한 용도로 활용 가능하다. △최고급 나파(Nappa)가죽이 적용된 가죽시트 △시트와 도어미러를 운전자의 취향에 맞게 통합 조절∙저장할 수 있는 메모리 시스템 등은 탑승객의 감성품질을 강화했다.아울러 동급 최대 2열 다리공간을 비롯해 넉넉한 실내공간을 확보해 탑승객의 안락함을 강화했으며, 동급에서 유일하게 2열 탑승객을 태우고도 4개의 골프백을 실을 수 있도록 설계됐다.동급 유일의 7인치 TFT LCD 슈퍼비전 클러스터는 다양한 정보를 표시하고 높은 직관성을 제공한다.■ 드라이빙 혁명(Driving Revolution)G4 렉스턴의 파워트레인은 더욱 강력해진 New e-XDi220 LET 디젤엔진과 메르세데스-벤츠의 7단 자동변속기가 조합된다.G4 렉스턴을 위해 최적화 업그레이드 과정을 거친 New e-XDi220 LET 엔진은 높은 효율성과 정숙성은 물론 쌍용차 엔진 고유의 강력한 저속 토크(Low End Torque)를 바탕으로 중∙저속 영역에서 뛰어난 출발 성능 및 추월 가속성능을 실현했다.7단 자동변속기는 New e-XDi220 LET 엔진과 궁합을 이뤄 매끄러운 변속감과 빠른 변속 응답성으로 다이내믹한 주행성능을 구현한다.쌍용차의 축적된 4WD 기술력이 깃든 G4 렉스턴의 4Tronic_Powered 시스템은 평소 후륜으로 차량을 구동하여 승차감과 연비 중심의 운행을 하며, 노면 상태와 운전자 판단에 의해 4WD_H/L 모드를 선택하여 구동력을 향상시킬 수 있다.■ 안전 혁명(Safety Revolution)G4 렉스턴은 2열 사이드 에어백과 운전석 무릎 에어백을 포함, 동급에서 가장 많은 9에어백과 신규 개발한 초고장력 쿼드프레임(Quad Frame)을 비롯해 다양한 첨단 안전기술을 적용했다.초고강도 기가스틸을 세계 최초로 적용하고, 혁신적 구조 설계로 큰 폭의 경량화를 달성한 쿼드프레임은 사고 시 상대 차량의 안전성까지 동반 향상시켰다. 차체에는 동급에서 가장 많은 81.7%에 고장력강판을 적용하는 등 첨단 소재를 활용함으로써 고강성 확보와 동시에 경량화에 성공했다.아울러 △AEBS(Autonomous Emergency Braking System: 긴급제동보조시스템) △LCA(Lane Change Assist: 차선변경보조시스템) △RCTA(Rear Cross Traffic Alert: 후측방경고시스템) △BSD(Blind Spot Detection: 사각지대감지시스템) 등 ADAS(첨단운전자보조시스템) 기술을 통해 탑승객의 안전을 책임진다.■ 하이테크 혁명(High-Tech Revolution)인포테인먼트 시스템은 G4 렉스턴의 가장 핵심적인 매력 중 하나다. 국내 SUV 모델 중 가장 큰 9.2인치 HD 스크린을 매개로 모바일 기기와의 Connectivity를 크게 끌어 올려 이동 간의 즐거움과 편의성을 극대화했다.애플 카플레이는 물론 안드로이드 미러링 서비스를 제공한다. 특히, 안드로이드 디바이스는 와이파이를 통한 연결로 편의성을 크게 높였으며, 활용이 제한적인 경쟁 모델과 달리 국내 최초로 모바일 기기에 있는 모든 앱을 양방향으로 즐길 수 있다.게다가 내비게이션을 포함한 모든 콘텐츠를 동급에서 유일하게 HD 고화질로 즐길 수 있으며, 5:5 화면 분할을 통해 다양한 콘텐츠를 동시에 활용할 수 있게 했다.G4 렉스턴은 국내 최초 3D AVM(Around View Monitoring) 시스템을 통해 차량 주변을 더욱 현실감 있게 운전자에게 보여 줌으로써 저속 주행이나 주차 시 안전성과 편의성을 크게 향상시켰다.이 밖에 △오토클로징(키를 소지하고 일정거리 이상 멀어질 경우 자동으로 도어 잠김) △이지 액세스(도어 개폐 시 편안한 승하차를 위해 운전석 시트가 후방으로 이동) △초미세먼지까지 잡아주는 고성능 에어컨 필터를 적용한 듀얼존 풀오토 에어컨 △2열 220V 인버터 등 다양한 편의사양이 적용되었으며 △국내 SUV 최초로 All door passive entry 기능(2열에서도 도어 개폐 가능)을 적용하였으며 △스마트 테일게이트를 적용해 적재 편의성도 높였다.엔진성능과 연비, 가격 등 G4 렉스턴의 제원 및 더욱 자세한 내용은 향후 출시 시점에 맞춰 확정∙공개될 계획이다. @naver.com[사진설명] 마힌드라&마힌드라 아난드 마힌드라 총괄회장(왼쪽)과 쌍용자동차 최종식 대표이사가 새롭게 선보인 G4 렉스턴 옆에서 포즈를 취하고 있다