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Á¤À¯¾÷Ã¼ÀÇ ÁÖ°¡´Â À¯°¡°¡ ¾Æ´Ñ Á¤Á¦¸¶ÁøÀÌ °áÁ¤ÇÏ´Â °Í
Á¤À¯¾÷Á¾À» ¹Ù¶óº¸´Â ¿©·¯°¡Áö ½Ã°¢ Áß Á¤À¯»çÀÇ ÁÖ°¡´Â °á±¹ À¯°¡¿¡ º£ÆÃÇÏ´Â °ÍÀÌ¶ó´Â °ßÇØ°¡ ÀÏºÎ Á¸ÀçÇÑ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¤À¯¾÷Ã¼ Áß¿¡¼µµ Æ¯È÷ ´Ù¿î½ºÆ®¸²¿¡ ÁýÁßµÇ¾î ÀÖ´Â ±¹³» Á¤À¯»çÀÇ °æ¿ì °áÄÚ À¯°¡¿¡ ´ëÇÑ º£ÆÃÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á¤Á¦¸¶Áø¿¡ ´ëÇÑ º£ÆÃÀÌ¸ç, ±× Á¤Á¦¸¶ÁøÀº ¼®À¯Á¦Ç°ÀÇ ¼ö¿ä¿Í °ø±Þ¿¡ µû¶ó °áÁ¤µÇ´Â °ÍÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ ÈÖ¹ßÀ¯¿Í °æÀ¯ ¼ö¿ä´Â °ßÁ¶ÇÑ Áõ°¡¼¼¸¦ º¸ÀÌ´Â ¹Ý¸é, ±Û·Î¹ú Á¤Á¦¼³ºñµéÀÇ Á¤±âº¸¼ö´Â 2012³â ÀÌÈÄ ÁøÇàµÇÁö ¸øÇß´ø ÀÏÁ¤µéÀÌ ÁýÁßµÇ¸ç Àü³â´ëºñ ³ôÀº ±Ô¸ðÀÏ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù.
µû¶ó¼ ÃÖ±Ù À¯°¡ÇÏ¶ô°ú ¹«°üÇÏ°Ô Á¤Á¦¸¶ÁøÀº Àü³âº¸´Ù ³ôÀº ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ¸ç, Á¤À¯¾÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ Overweight ÀÇ°ßÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.
1Q17 Æò±ÕÁ¤Á¦¸¶Áø, ÀüºÐ±â¿Í À¯»çÇÑ ¼öÁØ ±â·Ï
2017³â 1ºÐ±â Æò±Õ º¹ÇÕÁ¤Á¦¸¶ÁøÀº 8.5´Þ·¯·Î 4Q16 ´ëºñ 0.17´Þ·¯ ³·Àº ¹Ý¸é, 1Q16 º¸´Ù´Â ¾à 0.20´Þ·¯ ³ôÀº ¼öÁØÀÌ´Ù.
¿¬ÃÊ ÀÌÈÄ ¹Ì±¹ ³» ÈÖ¹ßÀ¯ Àç°íÁõ°¡¿Í ¼ö¿ä µÐÈÀÇ ¿ì·Á·Î ÈÖ¹ßÀ¯ Áß½ÉÀ¸·Î Á¤Á¦¸¶ÁøÀÌ ¾à¼¼¸¦ º¸¿´Áö¸¸, 3¿ùºÎÅÍ ¹Ì±¹ ÈÖ¹ßÀ¯ Àç°í°¡ ºü¸£°Ô °¨¼ÒÇÏ¸ç ¸¶ÁøÀº ´Ù½Ã ¹Ýµî¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
2ºÐ±âºÎÅÍ´Â Á¤Á¦¸¶ÁøÀÌ º»°Ý »ó½ÂÇÏ´Â ±¹¸é¿¡ ÁøÀÔÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù.
µå¶óÀÌºù ½ÃÁðÀ» ¾ÕµÐ ÈÖ¹ßÀ¯ ¼ö¿ä È®´ë¿Í ½Ì°¡Æú Á¤Á¦Ç° Àç°í ÇÏ¶ô, 1ºÐ±â Áß ÁøÇàµÈ ÀÏº» ³» Á¤Á¦¼³ºñ ÅëÆóÇÕ ¹× Áß±¹ ¿øÀ¯¼öÀÔÄõÅÍ °¨¼Ò¿¡ µû¸¥ °ø±Þ °¨¼Ò°¡ ¿¹»óµÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
PX´Â ½Å±Ô¼³ºñ °¡µ¿ Áö¿¬¿¡ µû¶ó °ßÁ¶ÇÑ Èå¸§ Áö¼Ó Àü¸Á
PX ½ºÇÁ·¹µå´Â 1ºÐ±â Æò±Õ Åæ´ç 373´Þ·¯·Î ÀüºÐ±â ´ëºñ 9.4% ³ôÀº ¼öÁØÀ» º¸¿´´Ù.
´Ù¿î½ºÆ®¸² Á¦Ç°ÀÎ TPA ¼ö¿ä´Â ¿©ÀüÈ÷ °ßÁ¶ÇÑ ¼öÁØÀÌÁö¸¸, 3~4¿ù Áß ¾Æ½Ã¾Æ PX ¾÷Ã¼µéÀÇ Á¤±âº¸¼ö°¡ ÁýÁßµÇ¾î ÀÖ¾ú°í ¿ÃÇØ 1ºÐ±âºÎÅÍ 2ºÐ±â±îÁö °¢°¢ ³ª´²¼ ½ÃÀå¿¡ µé¾î¿Ã ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´ø ½Å±Ô PX ¼³ºñ °¡µ¿ÀÌ Áö¿¬µÊ¿¡ ÀÇÇÑ ¿µÇâÀ¸·Î º¸¿©Áø´Ù.
ÀÎµµ RelianceÀÇ ÀÜ¿© ¹°·® 140¸¸Åæ°ú »ç¿ìµð Petro RabighÀÇ 130¸¸Åæ ¼³ºñ´Â °¢°¢ 3ºÐ±â¿Í 4ºÐ±â¿¡ Áß °¡µ¿µÉ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù.
µû¶ó¼ 2017³â PX ½ºÇÁ·¹µå´Â ¿¬ÃÊ ¿¹»óÇß´ø °Íº¸´Ù ³ôÀº ¼öÁØ¿¡¼ °ßÁ¶ÇÑ Èå¸§À» Áö¼ÓÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù.
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