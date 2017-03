[데일리한국 이선아 기자] 독일 상용차 생산업체인 만트럭버스그룹(MAN Truck & Bus AG)의 한국법인인 만트럭버스코리아(주)가 양적 성장과 더불어 질적 성장을 통해 국내 수입 상용차 시장에서의 경쟁력을 강화한다.만트럭버스코리아는 28일,경기도 용인시 기흥구에 신축한 본사 사옥에서 만트럭버스그룹의 하인즈-유르겐 러프(Heinz-Jurgen Low) 영업 및 마케팅 총괄 부회장을 비롯, 막스 버거(Max Burger) 만트럭버스코리아 사장과 임직원, 그리고 김동근 경기도 부지사, 정찬민 용인시장이 참석한 가운데 본사 개소식을 진행했다.본사 건립은 한국 시장에서의 경쟁력 제고 및 미래 성장을 위한 중장기 발전 전략의 일환이다. 그간 품질 높은 제품을 앞세운 견고한 매출 성장세와 지속적인 네트워크 확충으로 외연을 확장한 만트럭버스코리아는 향후 본사를 질적 성장을 이끌 새로운 전략지로 활용한다는 계획이다.만트럭버스코리아는 지난 한 해 총 1545대의 판매고를 기록, 전년 대비 36% 성장하며 한국 시장 진출 이래 최다 판매량을 기록했다. 5년 전과 비교하면 무려 450% 이상 성장한 것이다.만트럭버스그룹 본사에서도 매년 견고한 매출 신장을 기록하는 동시에, 품질에 대한 기준이 까다롭고 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있는 한국 시장의 중요성에 주목하고 있다.실제로 한국은 그룹 차원에서 판매 대수, 목표 달성도, 성장률 등을 기반으로 시상하는 ‘전 세계 최우수 트럭 시장(Best Truck Market in the World)‘에 2014년부터 3년 연속 선정됐다. 지난해는 트럭뿐 아니라 전체 비즈니스 부문에 걸쳐 시장 가치와 성장 잠재력 등을 종합적으로 평가하는 ’전 세계 최우수 시장(Best Market in the World)’에 아시아 시장 최초로 선정됐다.막스 버거 사장은 "지속적으로 늘어나고 있는 국내 만트럭 고객 수요에 보다 탄력적으로 대응할 수 있도록 외적인 성장과 함께 내실을 탄탄히 다져, 명실상부한 프리미엄 수입 상용차 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 것"이라고 강조했다.