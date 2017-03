[데일리한국 이선아 기자] 렉서스 코리아는 2017 서울모터쇼에서 'NEW LC500h'를 국내 최초 공개하는 한편 가수 태양을 홍보대사로 위촉한다고 27일 밝혔다.태양은 오는 30일 진행되는 렉서스 프레스 브리핑에 직접 참석해 NEW LC500h와의 콜라보레이션으로 탄생한 NEW LC500h 브랜드송 ‘So Good’의 티저 음원을 공개한다.‘So Good’은 렉서스의 ‘럭셔리 하이브리드 스포츠 쿠페’ NEW LC500h에서 영감을 얻어 태양이 직접 작사 작곡한 곡으로 ‘Amazing한 디자인’과 ‘역동적인 하이브리드 이미지’를 키워드로 만들어졌다. 정식 음원과 뮤직비디오는 5월 초 공개된다.렉서스 관계자는 “아티스트로서의 자신만의 색깔을 구축하고 있는 태양과 렉서스 디자인의 아이텐티티의 정점인 LC와의 이미지가 잘 부합돼 이번 콜라보레이션을 기획했다”고 밝혔다