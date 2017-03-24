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¿ÃÇØ 4¿ù 20ÀÏ¿¡ ÀÎÃµ ¿µÁ¾µµ Paradise City°¡ 1Â÷ ¿ÀÇÂ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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Paradise City´Â ±¹³» ¿ÜÀÎ Ä«Áö³ë ½ÃÀåÀ» ÇÑ ´Ü°è Level-Up½ÃÄÑÁÙ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç, ÃÊ±â¿¡´Â ¸¶ÄÉÆÃºñ¿ë Áõ°¡ µîÀÌ ÀÖ°ÚÁö¸¸ Àå°¡ÀûÀÎ °üÁ¡¿¡¼´Â ±¹³» Ä«Áö³ë ½ÃÀåÀÇ ÀüÃ¼ ÆÄÀÌ¸¦ Áõ°¡½ÃÅ°´Â ÃË¸ÅÁ¦°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
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