[양선 기자]24일 삼성전자(005930)에 대해 KB증권 김동원, 김범수 연구원은 '1분기 추정 영업이익 9.6조원, 예상 상회' 이라며, 투자의견을 '매수(유지)', 목표주가는 2,700,000원을 제시했다.



이에 두 연구원은 '동사의 1분기 영업이익은 9.6조원 (+44% YoY, +4% QoQ, 영업이익률 19.9%)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (9조원)을 7% 상회할 전망이다. 이는 비수기에 따른 출하감소에도 불구하고 반도체, 디스플레이 (DRAM, NAND, LCD) 가격강세가 지속됐기 때문이다' 라고 밝혔다.



또한 '특히 삼성전자는 1분기부터 새롭게 시작하는 분기배당과 자사주 매입 등 주주 환원정책 강화에 따른 valuation 상승이 기대되고 있다. 이에 최근 지주사 전환 이슈가 향후 주가에 미치는 영향은 제한적일 전망' 이라고 덧붙여 설명했다.



끝으로 두 연구원은 동사의 영업이익 증가 추정이유에 대해서 '올해 영업이익이 전년대비 19조원 증익될 것으로 추정하는 이유는 하반기에도 반도체 업황 호조가 지속되고, 2분기 갤럭시S8 출시 효과로 IM 부문의 실적 회복 (2분기 IM 영업이익 3.5조원 vs. 1분기 IM 영업이익 2.1조원)이 기대되기 때문이다. 또한, 3분기부터 아이폰8의 flexible OLED 패널 출하가 본격화되면서 DP 이익기여가 12%까지 증가해 부품 (DS: 반도체, 디스플레이) 영업이익 기여도가 ‘17년 75% (vs. ‘16년 54%)까지 확대되기 때문' 이라고 밝혔다.



▷ 관련 섹터 (IT 대표주)

SK하이닉스, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, 삼성에스디에스 등