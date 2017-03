[데일리한국 이선아 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 23일 4인승 오픈탑 모델 '더 뉴 메르세데스-AMG C 63 카브리올레'를 국내 출시한다고 밝혔다. 국내 판매 가격(부가세 포함)은 1억2700만원으로 책정됐다.더 뉴 메르세데스-AMG C 63 카브리올레는 메르세데스-AMG 의 스포티한 퍼포먼스와 카브리올레가 제공하는 감성이 잘 어우러진 고성능 모델이다. 특히 신형 4.0 리터 V8 가솔린 바이터보(biturbo) 엔진이 제공하는 476마력의 파워풀하고 역동적인 드라이빙 퍼포먼스를 즐길 수 있다.60mm 길어진 알루미늄 보닛은 두 개의 독특한 파워돔으로 꾸며져 근육질의 외관이 완성됐다. 두 개의 날로 구성된 라디에이터 그릴은 차량의 중심을 낮아 보이게 하여 스포티함을 강조한다. 또한, AMG 휠 아치가 적용돼기존 카브리올레 모델에 비해 도로에 더욱 밀착해 운전할 수 있다.더 뉴 메르세데스-AMG C 63 카브리올레에는 메르세데스-AMG 아팔터바흐 공장에서 ‘1인 1엔진철학’에 따라 제작된 신형 4.0 리터 V8 가솔린 바이터보(biturbo) 엔진이 탑재됐다. 최고 출력 476마력(5500-6250rpm), 최대 토크 66.3 kg.m(1750-4500rpm), 가속력(0->100km/h) 4.0초, 최고 속도 250km/h의 동급 최고 수준의 강력한 주행 성능을 발휘한다.또한 AMG SPEEDSHIFT 멀티클러치 7단 변속기와 ‘컴포트(Comfort)', ‘스포츠(Sport)’, '스포츠 플러스(Sport+)’, '세일링 기능(sailing function)’의 4가지 변속 모드를 지원하는 AMG 다이내믹 셀렉트(AMG DYNAMIC SELECT)의 조화로 운전자의 성향이나 주행 상황에 맞는 드라이빙의 즐거움을 제공한다.안전한 오픈 주행을 즐길 수 있도록 다양한 안전 및 편의 사양도 탑재됐다. 벤츠만의 혁신 기술인 에어캡은 오픈 주행 시 강풍을 막아주고 따뜻한 공기를 유지시켜 차가운 날씨에도 승객들의 안락함과 쾌적함을 향상시켜준다. 또한 시속 160km/h 이상 고속 주행 시에도 외부 소음을 감소시켜 오픈 주행 중에도 앞, 뒤 좌석 승객들이 편안하게 이야기를 주고 받을 수 있다.이외에도 사각지대 어시스트(Blind Spot Assist), 충돌 방지 어시스트 플러스(COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS), LED 인텔리전트 라이트 시스템(LED Intelligent Light System), 어댑티브 상향등 어시스트 플러스가 기본 사양으로 제공된다.