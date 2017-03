[데일리한국 조진수 기자] 한국수출입은행은 파키스탄 ‘IT파크 건립사업(Establishment of the IT Park Project)’에 7600만달러의 대외경제협력기금(이하 ‘EDCF')을 지원한다고 22일 밝혔다.EDCF는 장기 저리의 차관자금 제공을 통해 개발도상국의 산업발전 및 경제안정을 지원하고, 우리나라와의 경제교류를 증진하는 등 대외경제협력을 촉진하기 위해 지난 1987년부터 우리 정부가 설치해 관리·운용하고 있는 개도국 경제원조 기금이다.2016년 말 기준으로 53개국 375개 사업에 대해 총 132억달러(승인 기준)를 지원 중이다.수출입은행에 따르면, 파키스탄의 수도 이슬라바마드에 세워질 ‘IT 파크 건립사업’은 파키스탄 정부의 최우선 국정사업 중 하나로, IT 산업단지를 만들어 중소 소프트웨어 기업을 지원하는 동시에 집적효과를 통해 IT 산업 경쟁력을 강화하기 위한 사업이다.특히 이번 EDCF 지원으로 파키스탄 IT 파크에 통신망·데이터센터 등 한국의 IT기술을 접목시켜 한국형 산업단지 모델이 만들어지면 한-파키스탄 양국의 협력관계가 더욱 증진될 것으로 수은은 기대하고 있다.수은 관계자는 “파키스탄이 이번 사업을 모델로 향후 다수의 테크노단지를 건립할 것으로 보여 이번 사업에 대한 EDCF 지원이 우리 기업의 파키스탄 진출에 많은 기여를 할 것”이라고 말했다.