[데일리한국 이선아 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 이번 서울모터쇼에서 약 35종의 모델을 선모일 예정이다.벤츠코리아는 17일 이번 서울모터쇼에 역대 최대인 2600제곱미터(㎡) 규모의 전시관을 마련해 메르세데스-벤츠 본 전시관과 고성능 서브브랜드인 메르세데스-AMG 전시관 총 2개의 전시관을 운영한다며 이같이 밝혔다.메르세데스-벤츠 전시관에서는 4인승 오픈 탑 모델인 더 뉴 E-클래스 카브리올레(The New E-Class Cabriolet)와 4인승 2도어 쿠페 모델인 더 뉴 E-클래스 쿠페(The New E-Class Coupe)를 아시아 최초로 선보인다.올 하반기 출시 예정인 친환경 플러그-인 하이브리드 모델 더 뉴 C 350 e(The New C 350 e)와 더 뉴 GLC 350 e 4MATIC(The New GLC 350 e 4MATIC)도 국내 최초로 공개한다.고성능 서브 브랜드 메르세데스-AMG의 50주년을 기념해 벤츠코리아는 이번 서울 모터쇼에서 최초로 별도의 전시관을 운영한다.E-클래스 역사상 가장 빠르고 강력한 성능의 더 뉴 메르세데스-AMG E 63 S 4MATIC+(The New Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+)모델과 메르세데스-AMG에서 새롭게 선보이는 고성능 스포티 세단 더 뉴 메르세데스-AMG E 43 4MATIC(The New Mercedes-AMG E 43 4MATIC)모델을 최초로 선보인다.이외에도 메르세데스-AMG가 독자 개발한 전통 스포츠카 메르세데스-AMG GT, 역사상 가장 강력한 2.0리터 4기통 엔진을 장착한 고성능 콤팩트 카 등 다양한 메르세데스-AMG모델들을 한 자리에서 만나볼 수 있다.