[양선 기자]



인텔이 모빌아이를 17.6조원에 인수. P/E 138배로 거래



인텔이 모빌아이(Mobileye)를 주당 $63.54와 총 $153억(한화 약 17.6조원)에 인수한다고 밝혔다.

모빌아이는 이스라엘 기반으로 자동차 영상신호 처리 SW 분야의 1위 기업으로 27개 완성차 업체들에게 ADAS 관련 SW를 공급하면서 점유율 90%를 차지하고 있다.

이번 인수합병의 가격은 모빌아이 주가 $47.27(시총 $105억, 3월 10일 종가 기준) 대비 34%의 프리미엄을 지급한 것이고, 2016년 EPS $0.46 대비 138배에 거래되는 것이다.

인텔은 기존에 BMW, 모빌아이와 협력하여 자율주행차를 개발하고 있었는데(2021년 완전 자율주행차 출시 목표), 경쟁사인 퀄컴이 2016년 10월 NXP를 $470억 달러에 인수하면서 단순 협력보다는 인수합병을 선택한 것으로 보인다.

인텔은 향후 9개월간 관련 인수작업을 마무리한다는 계획이다.



모빌아이는 ADAS와 자율주행 시스템의 고성장 기업



모빌아이는 1999년 창립되었고, 전세계 660명 이상의 종업원을 통해 카메라 센서를 기반으로 ADAS에 사용되는 영상신호 처리용 SoC(System-on-chip) HW/SW를 개발하는 업체이다.

2016년 매출액/영업이익/순이익은 각각 $358.2백만/$120.9백만/$108.4백만이었고, 매출액 성장률은 49%, 영업이익률은 33.8%였다.

2019년 매출액 목표는 $11억(연평균 +45%)이다.

완성차에 대한 공급과 AS시장 공급이 각각 77%/23% 비율이다.

주력 제품은 LDWS/AEB/ACC/FCW 등 ADAS에 적용되는 ‘EyeQ’칩이고, 생산은 STMicroelectronics를 통해 아웃소싱 중이다.

ADAS를 기반으로 완전 자율주행차용 칩도 개발 중인데, BMW/인텔과의 파트너쉽 이외에도 Delphi와 2019년부터 ‘turnkey’시스템 생산을 계획하고 있다.

Sensing, Mapping, and Drivi ng Policy 기술력을 기반으로 REM(Road Experience Management) 기술을 개발하고 있다.

REM은 실시간으로 도로/지도 정보를 RSD(Road Segment Data) 형식으로 클라우드 서버로 보내 이를 지도에 실시간으로 업데이트하여 차량에 다시 보내면서 완전 자율주행을 지원하는 기술이다.



ADAS의 성장성과 IT 기업의 자동차 산업 진입 가속화



이번 거래가 시사하는 바는 다음과 같다.

1) ADAS와 자율주행 시장의 성장 기대감이 높다.

인텔은 2030년 자율주행 관련 시스템/데이터/서비스 시장의 규모가 $700억에 이를 것으로 보고 있다.

2) 소수 기술력 기반 업체들의 전략적 가치는 상당히 높다.

인텔은 모빌아이의 능력을 높이 평가하면서 이번 인수를 통해 커넥티비티/컴퓨터영상/머신러닝/데이터센터/센서퓨전/측위 등 분야에서 리더가 될 것으로 보고 있다.

실적 기준으로 상당히 높은 가격을 지불하고 인수를 단행한 이유이다.

3) 퀄컴의 NXP 인수와 삼성의 하만(Harman) 인수 등 IT 선두업체들의 차량용 IT 기술 확보전은 가속화될 것이다.

자금력이 중요한 변수가 될 수 밖에 없다.

4) 기존 자동차 Value Chain에서 대형 IT 기업의 침투로 인해 헤게모니 싸움의 가능성이 증가하고 있다.

핵심 Supplier들이 대형 업체 위주로 재편되면서 상대적인 협상력 발휘가 이전보다 힘들어질 수 있기 때문이다.

5) 자동차 부품의 아웃소싱 비율이 증가하면서 완성차 생산의 부가가치가 감소할 것으로 보인다.



(송선재 연구원)