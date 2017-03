[양선 기자]



유가 약세의 잠재적인 Risk



2017년 2월 중반 미국의 일간 원유 수출량은 121만배럴까지 상승했다.

2016년 일평균 수출량이 52만배럴 수준이었으니 가파른 증가세를 보이고 있다.

원유 수출 증가는 현재 1) 미국의 원유 재고가 사상 최대 수준으로 증가했지만 2) 정제처리량은 전년 동기간 대비 3~4%p 낮은 상태가 지속되고 있고 3) 일간 원유 생산량은 2016년 7월 843만배럴에서 최근 909만배럴로 증가했기 때문이다.

생산된 원유를 소비하는 최대 창구인 정제 설비의 가동률 하락은 원유 재고 증가로 직결되는데, 드라이빙 시즌의 시작인 5월까지는 원유 재고 증가가 유가 약세를 유발하는 상황이 반복될 가능성이 높다.

그렇다고 5월 이후 유가의 추세적 상승을 기대하기에는 고려해야 될 변수들이 있으니, 이 역시 쉽지는 않을 전망이다.

하락 추세가 멈추는 정도의 영향은 줄 수 있을 것이다.



2016년 1월 미국 DUC(Drilled but Uncompleted Well) 개수는 5658개로 사상 최고치였고 이후 유가 상승으로 2016년 10월 5053개로 감소했으나 지난 2월 5443개로 다시 증가했다.

DUC는 “backlog”과 같은 의미로 해석될 수 있는데, 유가 상승이 추세로 지속되면 바로 원유 생산량을 늘릴 수 있는 잠재적 물량이다.

여기에 Shale Oil의 생산기술 발전도 급격한 원유 생산 증가에 영향을 줄 수 있다.

2010년까지만 하더라도 Shale Oil Well 당 생산 기간은 최대 60개월 이었고 초기 12개월에 생산량의 70%가 집중되었다.



그런데 2015년에는 최대 생산기간이 12개월로 1/5로 단축되었고 생산 개시 후 3개월안에 최대량이 산출 된다.

그렇기에 유가 40달러가 Shale Oil의 BEP냐 아니냐의 논란은 과거에나 가능했던 이슈이지 지금은 분명 옛날 이야기다 돼버렸다.

DUC의 증가와 생산 기간 단축은 Rig Count의 증가가 과거보다 더 크게 생산량 증가에 영향을 줄 수 있음을 의미한다.

그렇기에 OPEC이 미국의 Shale Oil을 가장 두려워하고 있는 것이다.

그렇기에 유가의 추세 상승을 전망할 수 없다.



(박영훈 연구원)