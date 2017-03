[데일리한국 고은결 기자] TEC(The Executive Centre)는 지난 13일 Three IFC 센터에서 개최한 '기업가정신 및 기업가제도 세미나'를 성료했다고 14일 밝혔다. 이번 강의에는 스페인 'IE 비즈니스 스쿨'의 볼빈다 포워교수가 초청 연사로 나섰다.이번 특강은 '기업가정신과 기업가제도'를 주제로 IE 비즈니스스쿨의 MBA 과정 수업과 동일하게 팀을 구성해 진행됐다.세미나는 TEC가 지난 1월 오픈한 Three IFC 43층의 Three IFC센터 보드룸에서 열렸다. Three IFC센터 보드룸은 소규모 강연 및 중역회의용으로 활용되고 있는 곳이다.이날 세미나에서 포워 교수는 "최근 전세계적으로 창업 붐이 일어나고 있다. 세계가 더 복잡하고 경쟁적으로 변함에 따라 기업들 또한 전통적인 인재상이 아닌 새로운 인재상을 추구하고 있다"라며 "기업은 창의적이고 융통성을 갖춘 기업가 마인드를 가진 인재를 선호한다"고 말했다.그는 이어 "기업가제도는 창의력과 혁신이 필수인 조직에 주요한 역할을 할 것"이라고 강조했다.송인선 TEC 한국지사장은 "TEC Korea는 지난해 8월부터 고객들을 위해 지속적으로 세미나를 개최하고 있다"며 "스타트업, 벤처기업, 외국계회사 등 TEC의 입주사들에게 유익한 교육의 기회를 제공해 동반 성장할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.송 지사장은 "TEC가 입주사들의 성원에 힘입어 빠르게 성장하고 있다"며 오는 6월에는 종로타워에 TEC Korea의 6번째 센터를 오픈할 예정이라고 전했다.