[양선 기자]



▷ 기본 기능의 전화 ① 대화면 디스플레이 ② 듀얼카메라



KB증권은 역대 최대 규모 (208개 국가의 2,300개 기업, 11만명)로 개최된 2017년 MWC (Mobile World Congress)를 참관하였다.

올해 MWC 주제는 ‘Mobile. The Next Element (스마트 폰 이후 차세대 요소)’ 였다.

MWC를 통해 본 2017년 스마트 폰 핵심 트렌드는 디스플레이, 카메라 등 2가지 기본 기능의 실용적 진화로 볼 수 있다.



① 디스플레이는 16:9 표준화면에서 탈피해 18:9 대화면 (LG전자 G6 풀비전 화면: 5.2인치 그립감에 5.7인치 대화면)을 구현했으며, ② 카메라는 1,300만 이상의 화소 상향보다 듀얼카메라 기능 (오포: 5배 광학줌, LG전자 G6: 125도 광각렌즈)이 진화된 것이 특징이었다.



▷ 2018~2020년 화두 ① 인공지능 (AI) ② 5G 자율주행차



2017년부터 삼성전자, LG전자 등은 스마트 폰의 음성인식 인공지능 (AI) 탑재를 주도할 전망이다.

① LG전자는 구글 인공지능 (어시스턴트)을 탑재한 스마트 폰 G6를 공개했고, ② 삼성전자는 갤럭시S8에 자체 기술의 인공지능 (Bixby: 빅스비) 서비스를 시작할 예정이다.

음성인식 인공지능은 자연어의 인식률 향상이 관건이지만 2018년부터 스마트폰의 주요 트렌드로 부각되는 것은 분명해 보인다.



한편 2020~2025년은 5세대 통신망으로 제어되는 커넥티드 카 (Connected Car)인 자율주행 (Autonomous Vehicles)이 본격 개화될 전망이다.

특히 KT, SK텔레콤, 버라이즌 (Verizon) 등 국내외 통신업체들은 2020년부터 5G 상용화가 글로벌 완성차 업체들의 자율주행차 시장개화를 주도할 것으로 예상했다.



▷ Top picks: 삼성전자, LG전자, LG디스플레이



이처럼 KB증권은 MWC 2017 참관을 통해 글로벌 스마트 폰 및 통신 시장의 뚜렷한 중장기 흐름을 파악할 수 있었으며 한국 IT 업체들이 MWC 2017 주요 트렌드를 주도하고 있는 것으로 판단되어 향후 글로벌 시장 지배력 확대에 긍정적 영향이 기대된다.

특히 LG전자 G6는 예약판매 5일만에 예판물량 50,000대를 돌파하면서 일평균 10,000대 수준을 유지하고 있어, 최대 판매를 기록했던 G3의 일평균 판매량 8,000대를 넘어서면서 프리미엄 스마트 폰의 대기수요 일부를 흡수하고 있는 것으로 판단된다.

최선호주로 삼성전자, LG전자, LG디스플레이를 제시하며, 부품업체로는 듀얼카메라 시장확대를 반영해 삼성전기, LG이노텍 목표주가를 각각 72,000원, 140,000원으로 상향 조정한다.



(김동원 연구원)