[데일리한국 이선아 기자] 볼보자동차코리아는 3월 한 달 간 전국 17개 공식서비스센터에서 봄맞이 무상점검서비스 캠페인을 실시한다고 2일 밝혔다.오는 31일까지 진행되는 이번 이벤트를 통해 볼보차 고객들은 엔진오일및필터, 에어크리너필터, 에어컨필터, 브레이크패드 및 디스크, 와이퍼, 각종벨트류, 파워스티어링오일 등 13가지 항목을 무료로 점검 받을 수 있다.서비스 캠페인 진행 기간 동안 주요항목에 대한 무상점검 및 지정 항목 부품도 20% 할인해준다. 20만원이상(부가세, 공임포함) 유상수리를 하는 고객에게 볼보 디자인 에코백이 증정된다.아울러 오는 31일까지 18개 전시장에서 피크닉 액세서리 프로모션도 실시한다.프로모션 대상 모델은 The All-New XC90과 The New S90을 포함한 XC60, S60, V60 등 총 5종이다. 액세서리 패키지는 최대 30%까지 할인 판매한다.