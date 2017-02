[양선 기자]



현저하게 낮아진 화장품주 PER



▷ 2016년 중국과의 긴장감, 면세 채널의 약화, 소비심리 위축으로 인해 어깨 한번 제대로 펴보지 못한 화장품주. 다시 일어설 만 하면 중국과의 마찰로 급락하는 사이클을 반복

▷ 한때 30배를 가볍게 넘어섰던 화장품주 PER은 현재 20배 초중반까지 내려와있는 상태

▷ 글로벌 화장품주인 L’oreal, Shiseido 등과 비교했을 때 한국의 화장품주는 EPS Growth는 훨씬 높으나 PER은 현저히 디스카운트를 받고 있는 상황

▷ 특히 이제 성장 궤도에 올라탄 ODM은 아직 보여줄 것이 너무 많아 낮은 PER은 정당하지 않음



제품은 밀리지 않는다: 브랜드력이 약세



▷ 세계 50대 화장품 브랜드 가치를 국가별로 정리해 보았을때, 프랑스는 브랜드 1개당 평균 가치가 37.5억 달러에 달하는데 비해 한국 브랜드는 평균적으로 8.8억 달러의 가치를 지님

▷ 해외 시장은 아직 ‘한국 화장품’을 대표하는 브랜드를 떠올리지 못하고 아이템으로만 기억

▷ Estee Lauder와 국내 브랜드사를 비교했을 때, 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 더욱 활발하게 제품 포트폴리오를 늘리고 마케팅을 할 필요 있어

▷ 이에 비해 ODM은 이미 세계적인 규모에 제품 경쟁력도 갖추고 있어 현재의 주가 수준은 너무 할인돼있음



똑같은 환경 아래 너무 다른 실적 성장



▷ 지난 4분기 때 브랜드 vs ODM 업체간 실적이 눈에 띄게 서로 다른 방향으로 갈라지며 ODM 업체들은 실적 성장 및 실적 안정성을 증명

▷ 아직도 매출 중 내수 비중이 현저하게 높은 브랜드사들은 외생 변수에 취약. 반면 ODM은 외풍에도 견고한 모습

▷ ODM 업체들은 PER 34배도 정당하다고 판단. 코스맥스 최선호주로 제시



(강수민 연구원)