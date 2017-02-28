[¾ç¼± ±âÀÚ]
¼¼°è °æÁ¦ÀÇ Àú¼ºÀå ¿ì·Á ¼Ó¿¡ ÀÌ¸¦ µ¹ÆÄÇÑ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ¸·Î 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ °íÁ¶µÇ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª, ÇÑÆíÀ¸·Î´Â 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀÌ °ú¿¬ ÀÎ·ùÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Â °¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ±¸½É ¶ÇÇÑ ÀÛÁö ¾Ê´Ù.
ÀÎ°øÁö´É°ú ·Îº¿ÀÌ ÇöÀç Á¸ÀçÇÏ´Â ¸¹Àº ÀÏÀÚ¸®¸¦ ´ëÃ¼ÇÒ µÎ·Á¿òÀÌ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
±×·¯³ª, ±× ÀÌÀüÀÇ Çõ¸íµé°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î, 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íµµ ÀÎ·ùÀÇ ¼Òµæ ¼öÁØÀ» ³ôÀÌ°í »îÀÇ ÁúÀ» Çâ»ó½ÃÅ³ ÀáÀç·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù.
»õ·Î¿î ±â¼úÀÇ ÃâÇöÀ¸·Î ±âÁ¸ÀÇ Æ²Àº ±úÁúÁöµµ ¸ð¸¥´Ù.
¼¼»óÀÌ °®´Â µÎ·Á¿òÀº ±âµæ±ÇÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÉÁöµµ ¸ð¸¥´Ù´Â ÀÎ°£ º»¿¬ÀÇ µÎ·Á¿òÀÏ °ÍÀÌ´Ù.
±×·¯³ª, »õ·Î¿î ±â¼úÀº ±âÁ¸¿¡ ¾ø´ø »õ·Î¿î Á¦Ç°°ú ¼ºñ½º¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÒ °ÍÀÌ¸ç, °á±¹, ¼Ò¼öÀÇ ÀÏºÎ¿¡°Õ À§ÇùÀ», ´õ ¸¹Àº ÀÏºÎ¿¡°Õ »õ·Î¿î ±âÈ¸°¡ ºÎ»óÇÏ°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù.
±â¼ú Çõ½ÅÀ¸·Î È¿À²¼º°ú »ý»ê¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁö°í, ±³Åë ¹× Åë½Å ºñ¿ëÀÌ °¨¼ÒÇÏ°í ¹°·ù ¹× ±Û·Î¹ú °ø±Þ¸ÁÀÌ ´õ¿í È¿À²ÀûÀ¸·Î ÀçÆíµÇ¾î ¹«¿ª ºñ¿ëÀÌ ÁÙ¾îµé¾î »õ·Î¿î ½ÃÀåÀÌ »ý°Ü³ª°Ô µÇ°í °æÁ¦ ¼ºÀåµµ ÃËÁø µÉ °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ °ú°ÅÀÇ »ê¾÷Çõ¸íÀ» ÅëÇØ ÇØ°áµÇÁö ¸øÇÏ°í ½ÉÈµÈ ¹®Á¦´Â ¾Æ¸¶µµ ºÒÆòµîÀÏ °ÍÀÌ´Ù.
4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í¿¡¼µµ ÀÌ °°Àº ºÒÆòµî ¹®Á¦°¡ ÇØ°áµÈ´Ù°í ´Ü¾ðÇÏ±â´Â ¾î·Á¿ö º¸ÀÎ´Ù.
ÇÑÆí, ¼Ò¼È ¹Ìµð¾î ÇÃ·§Æû¿¡ ÀÇÇØ ±âÁ¸ ½Ã½ºÅÛ°ú´Â »ó´ë°¡ ¾ÈµÉ Á¤µµÀÇ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î Á¤º¸°¡ ¿¬°áµÇ°í °øÀ¯µÇ¸é¼, ÀÌÀü¿¡´Â »ó»óÇÒ ¼ö ¾ø´Â ºñÇö½ÇÀûÀÌ°í ±Ø´ÜÀûÀÎ ¾ÆÀÌµð¾î³ª ÀÌµ¥¿Ã·Î±âÁ¶Â÷µµ ¸Å¿ì ºü¸£°Ô È®»êµÇ´Â ºÎÀÛ¿ëÀÌ ³ªÅ¸³¯ ¼öµµ ÀÖ´Ù.
Áö±Ý ¿ì¸®°¡ °Þ°í ÀÖ´Â ºñ»ó½ÄÀûÀÌ°í ±âÀÌÇÑ »çÅÂµéÃ³·³ ¸»ÀÌ´Ù.
Çõ½ÅÀÇ ¼Óµµ¿Í ÀÌ·Î ÀÎÇÑ º¯È¿Í È¥¶õÀÇ Á¤µµ¸¦ ¿¹ÃøÇÏ±â¶õ ¸Å¿ì ¾î·Á¿ï °ÍÀÌ´Ù.
±×·¯³ª, 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ±â¼úÀÌ °ÅÀÇ ¸ðµç »ê¾÷°ú ±â¾÷¿¡ ´ëÇØ »ó´çÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í ÀÖ´Ù´Â Áõ°ÅµéÀº Â÷°í ³ÑÄ£´Ù.
±âÁ¸°ú´Â ¿ÏÀüÈ÷ »õ·Î¿î ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¦Ç° ¹× ¼ºñ½º°¡ »ý»êµÇ°í ¼ÒºñµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
±âÁ¸ÀÇ ÀüÅëÀû ¹æ½Ä°ú´Â ´Ù¸¥ ¼ö¿ä¿Í °ø±ÞÀ» ÇÔ²² ¹´Â ¡¯°øÀ¯°æÁ¦¡¯ ¸ðµ¨°ú ¡¯¿Âµð¸Çµå¡¯ ¸ðµ¨°°Àº »õ·Î¿î ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ÀÌ È®»êµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
ÀÌ¿¡ ±â¹ÝÇØ ¿Â¶óÀÎ°ú ¿ÀÇÁ¶óÀÎ, ¼ö¿ä¿Í °øÀ¾À» ¹´Â O2O°¡ Áß¿äÇÑ ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î ¼ºÀåÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ºñÁî´Ï½º¸¦ Ã¢ÃâÇÏ±â À§ÇÑ Àåº®ÀÌ ³·¾ÆÁ® ÀÚº»ÀÇ ¿µÇâ·ÂÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î ¶³¾îÁö°í °³ÀÎÀÇ Àç´É°ú ´É·ÂÀÇ °¡Ä¡°¡ ´õ¿í ³ô°Ô Æò°¡µÉ °ÍÀÌ´Ù.
4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀº Á¦Á¶È¯°æÀÇ º¯È·ÎºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ¾úÁö¸¸, ±Ã±ØÀûÀ¸·Î´Â »çÈ¸¹®È Àü¹ÝÀÇ º¯È·Î ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù.
Àü·Ê¾ø´Â Ã³¸® ´É·Â, ÀúÀå ¿ë·®À» ±â¹ÝÀ¸·Î ÃÊ°í¼Ó À¯¹«¼±Åë½ÅÀ» ÅëÇØ ¿¬°áµÈ ¼ö½Ê¾ï¸íÀÇ »ç¶÷µéÀÌ Á¤º¸¿¡ ¿¢¼¼½ºÇÏ°Ô µÉ °æ¿ì ÀÌ·Î ÀÎÇÑ ÀÓÆÑÆ®´Â Â÷¶ó¸® ¹«Á¦ÇÑ¿¡ °¡±õ´Ù.
ÀÌ·Î ÀÎÇØ »ç¹° ÀÎÅÍ³Ý, ºòµ¥ÀÌÅÍ, ÀÎ°øÁö´É, ·Îº¸Æ½½º, ½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸®, ÀÚÀ² ÁÖÇà Â÷·®, 3D ÇÁ¸°ÆÃ, ³ª³ë ±â¼ú, »ý¸í °øÇÐ, Àç·á °úÇÐ, ¿¡³ÊÁö ÀúÀå ¹× ¾çÀÚ ÄÄÇ»ÆÃ°ú °°Àº ºÐ¾ß¿¡¼ »õ·Î¿î ±â¼ú Çõ½ÅÀ» ¹ß»ýÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀÇ ±Ù°£À» ÀÌ·ç´Â ±â¹Ý ±â¼úÀº ¹Ù·Î ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿Í ÃÊ°í¼Ó Åë½Å ÀÎÇÁ¶ó, ±×¸®°í µ¥ÀÌÅÍÀÇ ¼öÁý°ú ÀúÀå, Ã³¸®¸¦ À§ÇÑ ¹ÝµµÃ¼ ±â¼ú(¼¾¼, ¸Þ¸ð¸®, ½ºÅä¸®Áö, ÇÁ·Î¼¼¼) µîÀÌ´Ù.
ÀÌ °°Àº ±â¼úÀÇ µÞ¹ÞÄ§ ¼Ó¿¡ IOT, ºòµ¥ÀÌÅÍ, ÀÎ°øÁö´É ±â¼úÀÌ Åº»ýÇßÀ¸¸ç, ¿©±â¿¡ ·Îº¿ ±â¼ú°ú 3D ÇÁ¸°ÆÃ ±â¼úÀÌ Á¢¸ñµÇ¾î µî 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀÇ ÇÙ½É ±â¼úµéÀÌ ±¸ÇöµÈ´Ù.
±×¸®°í, ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ±âÁ¸ »ê¾÷ÀÌ À¶ÇÕÈ, Áö´ÉÈ, ¿Âµð¸ÇµåÈ µÇ¸é¼ 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀÌ ÇÏ³ª ÇÏ³ª ±¸Ã¼ÈµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
IBK ¸®¼Ä¡´Â ÀÌÁß 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀÇ ±â¹Ý »ê¾÷ÀÌ¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Åë½Å »ê¾÷°ú ¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷, ±×¸®°í ÇÙ½É ±â¼úÀÎ ÀÎ°øÁö´É ±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ Àü¸ÁÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ Áß¿äÇÑ ·Îº¿ ±â¼ú°ú 3D ÇÁ¸°ÆÃ¿¡ ´ëÇØ¼´Â °£´ÜÈ÷ ¼³¸íÇÏ°í, 4Â÷ »ê¾÷ÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ À¶ÇÕ »ê¾÷À¸·Î ²ÅÈ÷°í ÀÖ´Â ÀÚµ¿Â÷ »ê¾÷°ú ½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸®·Î ¸í¸íµÇ´Â Á¦Á¶»ê¾÷ÀÇ Áö´ÉÈ, ±×¸®°í °ÔÀÓ ¹× ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ º¯È¿Í Àü¸ÁÀ» ±â¼úÇÏ°í, 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í°ú °ü·ÃµÈ ±¹³» ÁÖ¿ä °ü½É ¹× À¯¸Á Á¾¸ñÀ» Á¦½ÃÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù.
(ÀÌ½Â¿ì ¿¬±¸¿ø)