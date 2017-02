[양선 기자]



1. 금주의 Analyst Comment



하나금융투자의 건설/건자재 위클리(좋은 집 나쁜 집 이상한 집) 시작합니다.



지난주 건설업종 주가는 0.2% 하락했고 KOSPI 대비 0.5%p 언더퍼폼 했으며 건자재 업종은 2.0% 상승하며 KOSPI 대비 1.4%p 아웃퍼폼 했습니다.



금주 위클리 코멘트는 국내에 대한 소식들부터입니다.

2/20일 있었던 여의도 수정아파트의 소유주 총회에서 한국자산신탁이 예비신탁사로 선정됐습니다.

총 369명 중 261명이 참석해서 242표 찬성했습니다.

‘신탁으로 가면 한국자산신탁으로 하자’는 내용의 선정이며, ‘신탁으로 하자’는 다시한번 소유주 총회를 열어서 결정하게 될 텐데 동의율이 75%가 되게 되면 열릴 것입니다.

이는 시범아파트도 마찬가지인데 현재 65%동의율이고 1분기 내로 75%동의를 확보할 계획으로 잰걸음 중입니다.

한국자산신탁은 방배7구역, 명일동 삼익그린맨션 등에서도 선정되었습니다.



신탁회사에 대해서 시장의 기대보다 재건축 시장에서 도입이 크게 증가하는 이유는 초과이익환수에 대한 불안감 때문입니다.

행정적으로 초과이익환수를 올해는 피하기 어렵지 않겠냐던 관측에서 신탁사를 쓰면 피할수 있다는 식으로 마치 전가의 보도로 인식되고 있습니다.

신탁사가 75%동의를 구하고 사업자로 선정이 되면 신탁회사가 시행사가 되어 말 그대로 시행에 필요한 건축관련심의부터 시공사선정 등 전 과정에 속도를 낼 수 있게 되는데, 이로써 연내 관리처분신청까지를 할 수 있다는 인식이 최근 빠르게 퍼진 결과가 이처럼 서울 재건축 시장에서 신탁회사의 등장인 것 같습니다.

관건인 신탁보수에 대해서는 조합에 대해서 1%, 일반분양 3.5%대로 선정하는 게 일반화 되는 분위기인데 조합측 입장에서는 1%만 분담하면 되니까 저항이 많이 적어진 것 같구요. 일반분양가격은 신탁수수료가 추가되면서 올라가겠습니다.

신규분양시장에 대한 선호가 높고 서울 미분양 리스크가 낮은 관계로 이런 형태의 계약이 주가 되는 듯 합니다.

통상 일반분양 규모가 30%이내이므로 70가 1%인 0.7%, 30%가 3.5%인 1.05%여서 합치면 1.75%의 분양매출 대비 수수료율 수준으로 보면 되겠습니다.



최근 주택가격이 주간기준 0.03% 대로 연초대비 상승이 약간 다시 나타나고 있습니다.



서울도 0.05% 상승이고, 전세의 경우에는 꾸준한 상승인데 대규모 신규입주 지역인근 제외 전반적 전세물량 부족으로 임대료 상승입니다.

하나금융투자는 연간으로 전세와 월세는 올해 대폭 상승을 전망하고 있는데요, 이유는 전세나 월세공급이 어려워진 금융재제가 있기 때문으로 수요가 줄어든 것이 아니지만 공급은 감소하면서 임대료 상승이 있을 걸로 봅니다.



이런 분위기가 반영되서인지 연초 해외에 대한 관심에서 최근에는 투자심리가 국내로 다시 움직이고 있음을 느낍니다.

해외 수주건들이 소폭 지연되면서 나타나는 현상 같습니다.

한주간 행복하십시오.



2. 뉴스와 공시 바로보기



1) 전주 전국아파트 매매가격 0.03% 상승, 서울 주택가격 0.05% 상승



-REPS * 전국 아파트 가격은 주간으로 서울 0.05 %상승, 전국 0.03%상승, 경기 0.01%상승, 하락지역은 츙북 -0.06%, 경남-0.04% 등



2) 전주 전국아파트 매매가격 0.00% 변동, 서울 주택가격 0.03% 상승, 전세가격 전국 0.02% 상승 - 한국감정원

* 서울은 학군, 출퇴근 등 실수요가 꾸준한 지역 중심으로 상승, 인천은 매매시장 위축으로 하락폭 확대, 경기는 접근성 향상 지역 중심으로 상승

* 전세는 서울은 대규모 신규 입주 지역은 하락하였으나, 이사 선점 수요로 상승폭은 유지, 인천 전세 물량 부족으로 상승세 지속, 경기 출퇴근 용이한 지역 중심으로 상승폭 확대



3) 조성환 블로그 해외건설 시황(2/24일)- http://bit.ly/1Nq6QdS

* 오만 Duqm 정유2개 패키지 2/20일 입찰(1번 프로세스: 페트로팍/삼엔/치요다 VS TR/대우 VS JGC/GS/싸이펨 VS CB&I/TCI 4개팀), 2번 동력시설(JGC/GS/싸이펨 VS 페트로팩/삼엔 VS TR/대우건설 VS CB&I/CTCI VS 현대건설/현대엔지) 그런데 KPI(쿠웨잇 석유공사)가 파트너사로 참여하면서 쿠웨이트산 원유가 원료로 공급될 계획에 따른 비용영향을 3월 중순까지 내도록 요구(3월 중순경 코스트 임팩트에 대한 리포트를 발주처로 제시)

- 쿠웨이트 알주르 LNG수입터미널 및 신규정유공장 O&M에 대한 입찰참여희망서 발급(입찰은 7월), 쿠웨이트는 발전소가 전부 Oil Feed의 화력발전인데, 신규정유공장을 건설하여 벙커유도 수출예정, 이에 가스복합화력발전을 건설하면서 부족한 천연가스는 LNG로 수입해오고 있음. 이에 대한 수입터미널 발주예정

* 알제리 3개 정유공장에 대한 NCC(60억불)에 대한 EPC입찰 총 49개 기업 참가

- 참고(주요 입찰 프로젝트) : 바레인 밥코 발주 시트라 정유공장 확장(30억불), 오만의 OOC발주 Duqm 신규정유공장(60억불), UAE 타크리어 발주 PCOP(오프쇼어 크루드 오일 프로젝트, 30억불), UAE 타크리어 루와이스 정유공장 보수공사(8억불), 쿠웨이트 KOC발주 NRP 파이프라인(9억불, 2월 말 입찰), UAE ADCO발주 밥 통합시설(20억불, 5월 입찰예정), 오만 소하르 PTA(5억불, 포스코건설 유력), 알제리 소나트락 발주 3건의 NCC 발주(60억불, 2/21일 EPC입찰, 49개 기업 참여) 중



4) 조합대신 신탁, 아파트 재건축 방식에 새 바람- http://bit.ly/2lIaaHw

* 전체 소유주 75%이상 동의해 신탁회사를 시행사로 지정, 한국자산신탁 등이 서울권 정비사업 신탁사로 선정



5) 한국토지주택공사, 올해 주택사업에 17조5천억 투입- http://bit.ly/2lXseyt

* 전체 투자규모는 4년래 최대, 전년비 1.2조 증가, 주택건설 7.8조/토지취득 3.8조/대지조성 4.1조, 주거복지 1.8조 배분(2016년 주택건설 7.1조/토지취득 대지조성 7.6조/주거복지 1.5조)



6) 올해 마수걸이 분양예정-전국 7개 지역- http://bit.ly/2lXf5Wk

* 택지지구/도시개발사업 등을 통해 분양단지들 공급-서울 구로 항동지구,(첫 민간분양), 경기평택 고덕 국제화도시(택지개발), 경기고양 지축지구(도시개발), 경기성남 고등지구(도시개발), 경기 시흥 장현지구(도시개발), 부산 기장 일광지구(도시개발), 충북 충주 호암지구(도시개발) 등



(채상욱 연구원)