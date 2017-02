[양선 기자]



생체 인식 기술: 지문인식 기술이 지배적



ㆍ 홍채인식은 아직 삼성 프리미엄 스마트폰에만 제한적 적용

ㆍ 이에 반해 지문인식은 프리미엄 스마트폰을 넘어 중/저가 스마트폰으로 빠른 속도로 보급

ㆍ 이는 지문인식 기술이 먼저 보급되면서 홍채인식 대비 기술 적용범위가 모바일 결제까지 이미 넓어졌고 비용 또한 적게 들기 때문

ㆍ 최근 들어 기존 지문인식 센서칩 시장의 주요 생산업체인 FPC 와 시냅틱스 외에도 구딕스, 멜파스, 캔버스바이오(크루셜텍 자회사) 등 몇몇 업체가 지문인식 센서칩 개발에 성공하면서 지문인식모듈 단가가 빠르게 인하

ㆍ 특히, 중국에서는 간편결제 시장이 급성장하면서 인증수단으로 지문인식을 사용, 중저가 스마트폰 업체의 지문인식 채택이 가속화



[지문인식 시장 주요 플레이어]



ㆍ 해외 지문인식 센서칩 팹리스 업체:

- 지문인식 센서칩 관련 대표적인 팹리스 업체가 애플사에 인수된 AutnenTec

- 중국 시장을 장악하고 있는 스웨덴 회사인 FPC (Finger Print Cards)

- 삼성의 프리미엄 폰에 지문인식 센서칩을 공급하고 있는 시냅틱스(Synaptics)

- 이 외에 대만의 Egis, 중국의 Goodix, Silead 등이 신규로 진입 중

- 현재 중국에서 공급되는 지문인식 센서칩가격은 FPC 가 2 불 초반에서 중반, Goodix 가 FPC 의 절반 수준인 1 불 초반 수준. 멜파스 또한 1 불 초반 수준에서 공급 시작



ㆍ 한국의 지문인식 센서칩 팹리스 업체: v- 멜파스: Precise Biometrics 에게 멜파스칩의 성능이 FPC 에 버금간다는 평가를 받음. 삼성/LG 향 및 중국향을 포함한 3 종의 지문인식 센서칩 개발에 성공하여 중국 합작법인을 통한 지문인식 센서칩 판매에 집중. 이미 1 개 업체에 공급 시작. 전반기 중으로 업체 추가 예상. 중국향으로 Passive 방식에 집중하여 AuthenTec 특허 문제 해결

- 캔버스바이오(크루셜텍 자회사): IDEX 와 함께 공동으로 2 종의 칩을 개발. 테스트 완료하고 일부 업체 공급 시작.

IDEX 가 AuthenTec 과 특허 관련 크로스라이센싱 계약이 체결되어 있어 특허 문제 해결

- 바이오로그디바이스: 지문인식 센서칩 개발 성공에도 불구, 광범위한 중국 판매 네트워크 구축이 어려워 중국 내 판매처 확보 곤란



ㆍ 모듈 업체

- 국내는 크루셜텍이 대표적: O-film 과 중국에서 주로 경쟁하고 있음. 올해 중국 스마트폰 업체가 선호하는 GOT(Glass On Top), COT(Ceramic On Top) 등의 공정을 도입하여 오포, 비보 등을 중심으로 중국 MS 확대할 계획

- 해외는 중국 물량의 상당 부분을 처리하고 있는 O-film 이 대표적

- 이외에 중국의 Truly Optics 와 대만의 PriMax 등이 있음



ㆍ 패키지업체

- 시그네틱스: 중국 모듈업체 O-film 물량 거의 전량 수주

- 하나마이크론: 크루셜텍 물량에 이어 삼성향 중저가 스마트폰 지문인식모듈 수주 예정



(김태성 연구원)