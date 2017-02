[양선 기자]22일 유한양행(000100)에 대해 유진투자증권 곽진희 연구원은 '역사절 밸류에이션 하단, 충분히 볼만한 주가' 라며, 투자의견을 '매수(유지)', 목표주가는 330.000원을 제시했다.



이에 곽 연구원은 '현 주가는 2017년 기준 PER 16.7배, PBR 1.6배로 역사적 밴드 하단에 존재한다. 하지만, 동사의 브랜드력과 ETC, OTC, API 포트폴리오를 고려할 때 PER 20.0배까지는 충분한 상승 여력이 있으며, 향후 R&D 전략 확인에 따라 동사 기업가치에 추가적으로 반영될 수 있을 전망' 이라고 밝혔다.



또한 '동사의 4분기 매출액은 3,498억원(-3.3%qoq, +15.4%yoy), 영업이익은 280억원(+11.0%qoq, +106.6%yoy)으로 시장 예상치를 크게 상회하는 호실적을 기록하였다. 처방의약품 ETC, 원료의약품 API 매출액 성장이 견고한 가운데, 전분기에 상승했던 매출원가율이 감소하였다(매출원가율 3Q16 72.0%, 4Q16 70.1%)' 라고 덧붙여 설명했다.



끝으로 곽 연구원은 동사의 1분기 실적 전망에 대해서 '동사의 1Q17 매출액은 3,397억원, 영업이익은 227억원으로 전년대비 견조한 성장세가 이어질 것으로 예상한다. 2017년중 비리어드의 특허가 만료 예정(11월)에 있으나, 핵심 도입 제품의 성장세가 이어지면서 2017년에도 견조한 매출액, 이익 성장을 보일 것' 이라 전망했다.



