[¾ç¼± ±âÀÚ]
2017³â ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ®: ´ëÇü °ÔÀÓ»ç IPO, Æ¯ÈµÈ Áß¼ÒÇü °ÔÀÓ»ç, ±ÔÁ¦¿ÏÈ 2017³â °ÔÀÓ »ê¾÷ÀÇ ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ®´Â ´ëÇü °ÔÀÓ»çÀÇ IPO, Æ¯ÈµÈ Áß¼ÒÇü °ÔÀÓ»çÀÇ µÎ°¢, ±×¸®°í ±ÔÁ¦¿ÏÈ °¡´É¼ºÀÌ´Ù.
Ã¹Â° ³Ý¸¶ºí°ÔÀÓÁî¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ÆÞ¾îºñ½º, Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî µî ´ëÇü °ÔÀÓ»çµéÀÇ »óÀå °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
½ÇÀûÀÌ °³¼±µÇ°í ½ÅÀÛ¸ð¸àÅÒÀÌ Ç³ºÎÇÑ ´ëÇü °ÔÀÓ»çµéÀº ³ôÀº ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼ÇÀ» ºÎ¿©¹ÞÀ» °ÍÀÌ´Ù.
µû¶ó¼ »óÀåµÈ °ÔÀÓ»çµéÀÇ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¿ª½Ã »óÇâµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
ÇöÀç ¡®Ä«¹ã º¥Äí¹ö ½ºÆ©µð¿À¡¯ ÀÎ¼ö¿Í ¡®¸®´ÏÁö2: ·¹º¼·ç¼Ç¡¯ ¸¦ °í·ÁÇÒ ¶§ ³Ý¸¶ºíÀÇ ÀûÁ¤ ½Ã°¡ÃÑ¾×Àº 15.3Á¶¿øÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÑ´Ù.
µÎ¹øÂ° Æ¯ÈµÈ Àå¸£¿¡¼ °Á¡À» °¡Áö´Â Áß¼ÒÇü °ÔÀÓ»çµéÀÌ µÎ°¢À» ³ªÅ¸³¾ °ÍÀÌ´Ù.
PC ¿Â¶óÀÎ°ÔÀÓ ½ÃÀåµµ RPG Àå¸£ °ÔÀÓÀÇ ¸ÅÃâ ºñÁßÀÌ ³ôÁö¸¸ ½ºÆ÷Ã÷, FPS, AOSÀÇ »óÀ§ °ÔÀÓµé ¿ª½Ã ¶óÀÌÇÁ»çÀÌÅ¬ÀÌ ±æ°í ¸ÅÃâÀÌ Áö¼Ó »ó½ÂÇß´Ù.
¸ð¹ÙÀÏ°ÔÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ ±Ô¸ð°¡ ¿Â¶óÀÎ°ÔÀÓ ÀÌ¿ëÀÚº¸´Ù Å©°í ´Ù¾çÇÑ ¿¬·ÉÃþÀÌ Áñ±â´Â ¸¸Å ÆÛÁñ, ¼Ò¼ÈÄ«Áö³ë, ½ºÆ÷Ã÷ °°Àº Àå¸£¿¡¼ °Á¡À» °¡Áø Áß¼ÒÇü °ÔÀÓ»ç´Â ½ÇÀûÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±µÉ °ÍÀÌ´Ù.
³¡À¸·Î °ÔÀÓ »ê¾÷ÀÇ ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù.
ÀÛ³âºÎÅÍ Á¤ºÎ´Â ±ÔÁ¦º¸´Ù´Â Áö¿ø ÂÊÀ¸·Î °ÔÀÓ »ê¾÷ Á¤Ã¥À» º¯°æÇß´Ù.
°ÔÀÓÀ» µÑ·¯½Ñ ¿ÜºÎ È¯°æÀº Á»´õ È£ÀÇÀûÀ¸·Î º¯ÈÇÒ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
(ÀÌ½ÂÈÆ ¿¬±¸¿ø)