[양선 기자]



일본 아지노모토社가 2017~2019년 중장기 사업 계획 발표



- 일본의 대표적인 식품 및 바이오업체 아지노모토가 2017~2019년 중장기 사업 계획을 발표

- 중장기 사업 계획의 두 가지 주축은 국내외 식품사업 확대 및 강화, 바이오사업의 고부가가치화 등

(IR 자료: Grow through two business pillars of Food Products and AminoScience with specialties)

- 주요 내용을 살펴보면 ① 국내 식품: 제품 혁신과 고객 지원 강화, ② 해외 식품: 지역 확장과 지역별 제품 포트폴리오 강화, ③ 통합적인 Food Solution 사업 진출, ④ 바이오사업 내 특화된 제품 확대 등으로 요약



바이오사업에 대한 전략적 변화 발표



- 2017~2019년 중장기 사업 계획에 있어 바이오사업 내 사료용 아미노산 부문의 전략적 변화를 발표

- 핵심 내용은 기초적인 제품에서 특화된 제품으로 구조적인 변화를 꾀하겠다는 것

(IR 자료: Shift Fundamentally from Commodities to Specialties)

- 라이신, 쓰레오닌, 트립토판 등 기존 사료용 아미노산의 생산설비를 활용하여 특화된 고부가가치 제품을 중심으로 생산하고 기존 사료용 아미노산은 OEM 방식을 통해 아웃소싱할 계획



아지노모토의 바이오사업 변화는 CJ제일제당에게 ‘부정적 < 긍정적’일 전망



- 아지노모토는 사료용 아미노산의 아웃소싱 생산 및 판매 방식에 대한 세부적인 내용을 아직 발표하지 않음

- 아직 낙관하기는 어려우나, 이러한 아지노모토의 바이오사업 변화는 CJ제일제당에게 ‘부정적 < 긍정적’일 전망

- 주력 품목인 라이신에 있어 ① 글로벌 수급이 개선되고 있는 가운데 ② 아지노모토의 생산방식 변화는 신규 CAPA 증설 이슈가 아니고, ③ 아지노모토 CAPA 40만톤 전량을 OEM 방식으로 조달하기는 어렵다고 판단되며 ④ OEM 생산 및 판매 방식에 있어 낮은 단가에 판매하기는 어려울 것으로 보이기 때문

- 글로벌 사료용 아미노산 시장의 조정이 마무리된 이후 1등 업체로서의 CJ제일제당 입지가 부각될 전망

- 참고로 CJ제일제당은 라이신 56만톤, 쓰레오닌 5만톤, 트립토판 1.1만톤 규모의 생산 CAPA를 보유하고 있으며, 2015년 기준 아지노모토의 생산 CAPA는 각각 40만톤 (시장점유율 약 15% 추정), 10만톤, 0.5만톤으로 파악



(박애란 연구원)