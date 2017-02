[양선 기자]



1. 금주의 Analyst Comment



하나금융투자의 건설/건자재 위클리(좋은집 나쁜집 이상한집) 시작합니다.

지난주 건설업종 주가는 0.5% 하락했고, KOSPI대비 0.7%p 언더퍼폼 했으며, 건자재 업종은 1.0% 상승하며 KOSPI 대비 0.7%p 아웃퍼폼 했습니다.



해외 건설부터 업데이트 합니다.

조성환 블로그에서처럼 UAE의 타크리어 루와이스 정유공장 확장 플랜트의 준공 후 화재로 공장준공에 차질이 생겼습니다.

루와이스는 종전 40만bd급 정유공장을 80만bd급 정유로 확대하는 프로젝트이고, 루와이스 정유의 원료를 육상유전에서 해상유전으로 교체하는 POC(Process offshore crude, 중질유처리시설)시설을 추가로 약 25~30억불 규모로 발주 중이었습니다.

그러나 정유공장 확장 준공 임박한 화재로 인해, 화재부문 보수공사는 8억불 규모인데 재입찰(GS건설의 시공 부분이니 수의계약 가능성도 높아보임) 예정이고, 화재보수 이후에야 POC 발주를 할것으로 예상되니 삼성엔지니어링이 Lowest로 알려진 상황에서 수주지연은 부정적입니다.



국내 주택시장은 전세가격 상승이 다시 시작되면서 완만히 회복하고 있습니다.

사실 올해 주택 시장의 화두는 단연 재건축 초과이익환수제도이고, 최근에 부각되는 논쟁사항은 주택 후분양제와 전월세상한제 및 갱신 제도 등입니다.

초과 이익 환수제의 초과이익이랑 종후 가격 -(종전가격 + 자연상승분 + 비용)의 공식인데, 여기서 종전가격과 종후가격이 감정가와 공시지가로 서로 다를 수 있고, 그 기준 시점 역시 종전이 통상 추진위원회 설립일을 의미하므로 2000년대 초반 추진위 설립되고 지금까지 재건축을 하지 못한 강남 주요 단지들은 초과이익 규모가 소위 10억에 육박합니다.

과세표준 1.1억원 이상의 금액에 대해서 50%과세할 것이 초과이익환수제인 만큼 이 제도가 갖는 파괴력이 어마어마하기 때문에, 2017 재건축 추진 중인 단지들은 서울시 도계위원회의 권고를 무조건 따를 것으로 예상합니다.



한편, 후분양제 논의는 우리나라의 보급률이 102.3%인 상황이니 양적 공급보다 질적 공급에 맞춰서 하자는 입장에서 검토대상이며, 전월세상한 및 갱신청구권 도입 등 임차인의 권리향상을 위한 시도라고 하겠으니 대선을 앞두고 이 두 가지제도에 대한 논의는 더 많아지리라 봅니다.

신규주택 공급 계획은 이번주에도 늘어서 2017년 목표가 36.7만호가 되었습니다.

연초 31.7만호 대비 5만호 증가한 계획이고, 분양시장은 실수요 중심으로 재편된 것은 맞으나 새 집에 대한 선호도는 지역불문 높기 때문에 규제가 추가되지 않는다면 이런 속도로 꾸준히 늘어서 올해도 40만호 이상의 주택공급은 가능할 것으로 봅니다.



최근에 산업재에 대한 긍정적인 센티먼트가 금융시장에 있는 듯 합니다.

최근 에너지 시장의 판도변화가 일어날 것 같은 분위기도 있구요, 그러다보니 내수 중심의 건설기업들에 대한 선호도는 후순위로 밀리고 있어서 국내 중심 기업들이 주가 할인폭이 큰 듯 합니다.

대표적인 기업들이 한국토지신탁, 한국자산신탁, 한신공영의 기업입니다.

코오롱글로벌 역시 커먼라이프라는 신사업이 시작되었습니다.

한주간 건승하십시오.



2. 뉴스와 공시 바로보기



1) 전주 전국아파트 매매가격 0.02% 상승, 서울 주택가격 0.06% 상승

-REPS

* 전국 아파트 가격은 주간으로 서울 0.06 %상승, 전국 0.02%상승, 경기 0.00%변동, 하락지역은 대구 -0.03%, 경북-0.02% 등



2) 전주 전국아파트 매매가격 0.00% 변동, 서울 주택가격 0.03% 상승, 전세가격 전국 0.01% 상승 - 한국감정원

* 인천은 수요 위축이 지속되는 가운데 개발 호재로 하락폭 축소, 경기는 실수요 지역에서 상승하며 하락에서 보합 전환, 서울은 재건축 사업 진행이 원활한 지역 중심으로 상승

* 전세는 경기는 경기는 재개발 이주 수요와 출퇴근, 학군 등 꾸준한 실수요로 상승, 인천은 수요 대비 전세 물량 부족으로 상승, 서울은 봄 이사철 수요 증가로 상승



3) 조성환 블로그 해외건설 시황(2/17일)- http://bit.ly/1Nq6QdS

* UAE 타크리어(TAkreer) 발주 루와이스 정유공장 화재복구 프로젝트(8억불, GS건설 시공부분이라 재시공 예상)

- UAE의 POCP프로젝트(삼성엔지 Lowest)는 Ruwais에 원료를 공급하는 것인데 루와이스가 화재가 났으므로 지연 될 것으로 전망

* 사우디 아람코 발주 하위야(Hawiyah) 가스압축시설 EPC PQ가 2/15일 마감, 40억불 공사규모(3월 중 EPC입찰 예정) * 쿠웨이트 KOC발주 미나기쉬 유전 물주입시설(Water Recovery) EPC입찰 4/9일 마감(대림, SK, GS, 삼엔, 대우, 싸이펨, TR 등, 2억불 규모)

- 참고(주요 입찰 프로젝트) : 바레인 밥코 발주 시트라 정유공장 확장(30억불), 오만의 OOC발주 Duqm 신규정유공장(60억불), UAE 타크리어 발주 PCOP(오프쇼어 크루드 오일 프로젝트, 30억불), UAE 타크리어 루와이스 정유공장 보수공사(8억불), 쿠웨이트 KOC발주 NRP 파이프라인(9억불, 2월 말 입찰), UAE ADCO발주 밥 통합시설(20억불, 5월 입찰예정), 오만 소하르 PTA(5억불, 포스코건설 유력), 알제리 소나트락 발주 4건의 NCC 발주(60억불, EPC입찰일자 미정) 등



4) 봄 이사철 맞아 수도권 전셋값 상승폭 커졌다.

- http://bit.ly/2kLwbBA

* 수도권 아파트 매매가 대비 전세가 상승폭이 크다는 내용, 경기 중 성남, 파주, 수원 등의 오름세가 높음



5) 봄 분양시장 본격개장, 3월 전국 2.7만가구 봇물

-http://bit.ly/2maQJol

* 전년대비 1.2% 증가한 규모로 분양에정, 현대산업 백련산SK뷰 아이파크(1,305), 안산 군자주공6단지 재건축(라프리모, 2017호), GS 평택 고덕신도시 자연&자이(755호), 해운대 중동 롯

데케슬 스타(828호), 경남 사천 그랜드 에르(1,295호), 대우건설 경북 포항 장성(1,500호) 등



6) Iran Needs Billions to Upgrade Gas Fields, But Will Investors Invest?

-http://bit.ly/2kYSRSq

* 이란 제재 완화되었지만 실제 외인들의 투자유치는 저조, 독일에서 이란가스컨퍼런스 진행 중, 전문가들은 1,000억불의 투자가 필요하다고 강조



7) 건설사들 너도나도 임대사업 진출

-http://bit.ly/2maKX5X

* 코오롱글로벌의 커먼 라이프는 건물/토지주와 계약을 맺고 건물을 재건축,리모델링해서 입주자에게 임차로 제공 및 유지관리하는 원스톱 서비스 개념



(채상욱 연구원)