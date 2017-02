[데일리한국 조진수 기자] 신한은행은 15일 서울 중구 소재 CGV 명동역에서 자율출퇴근 이용 직원들을 대상으로 맞춤형 취미활동 프로그램 ‘취미 플랫폼 in CGV’ 를 진행했다고 16일 밝혔다.신한은행 측은 “직원들이 자율출퇴근, 스마트워킹센터 근무, 재택근무 등 스마트 근무제를 일상적으로 사용하고 있어 여기에 어울리는 취미활동 프로그램을 지원코자 ‘취미 플랫폼 in CGV’를 기획하게 됐다”고 설명했다.신한은행의 ‘취미 플랫폼 in CGV’는 원데이 클래스와 영화감상으로 구성되며 자율출퇴근제를 이용해 일찍 퇴근하는 직원들이 참여할 수 있다. 이날 프로그램에는 근무시간을 조정해 일찍 퇴근한 100여명의 직원들이 참석했다.‘취미 플랫폼 in CGV’는 ‘세계여행을 통해 깨달은 행복의 가치’ 라는 주제로 진행됐으며 직원들은 ‘아트로드, 스물넷에 떠난 컬러풀한 세계일주’의 저자 김물길 작가와의 토크 콘서트에 참여한 후 영화 ‘라이언’을 감상했다.신한은행 관계자는 “스마트근무는 창의와 혁신의 문화 확산, 일과 삶의 균형을 통해 직원 행복이 커지기를 바라는 조용병 은행장의 철학이 고스란히 담긴 제도”라며 “프로그램 시행을 전국적으로 확대해 많은 직원들의 퇴근 후 여가활동을 지원할 예정”이라고 말했다.