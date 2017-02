[데일리한국 조진수 기자] 한화생명은 15일 사회복지법인 ‘신나는 조합’과 함께 은퇴한 시니어들이 사회적기업을 통해 노하우를 공유할 수 있는 'We Are SEniors' 프로그램 참가자를 모집한다고 밝혔다.만 45세 이상의 시니어 중 사회적기업 전문가로서 취업을 희망하는 사람은 오는 3월 22일까지 신나는 조합 홈페이지를 통해 지원 가능하다.지원 대상으로 선정된 시니어들은 전문가 아카데미 과정을 통해 10시간의 오리엔테이션과 4~5월 중 52시간의 전문교육과정에 참가하게 된다. 교육 이수 후에는 사업적기업, 마을기업, 협동조합 등의 기업에서 인턴으로 3개월간 활동하며 이후 정규직으로 취업여부가 결정된다.또 신나는 조합에서는 인턴기간 이후 월별 관리를 통해 지속적으로 취업 기회를 제공한다.서지훈 한화생명 홍보실장은 "이번 시니어지원 사업은 은퇴자들의 능력과 사회적가치를 매칭시키는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 고령화 시대에 보람과 희망을 제공할 수 있는 다양한 프로그램을 발굴·지원하겠다"고 밝혔다.'We Are SEniors' 는 한화생명과 신나는 조합이 2014년부터 실시하고 있는 시니어 사회적기업가 지원사업으로 급격한 노령화에 대비하고 은퇴 후에도 보람있는 인생 2막을 보낼 수 있도록 돕는 사업이다.